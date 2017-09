GJER EIN INNSATS: Øyvind Dale meiner lag og organsisasjonar no har eit gyllent høve til å tena litt pengar og samstundes gjera ein innsats for miljøet. Foto: SIM.

I juli fekk SIM prosjektmidlar frå Miljødirektoratet til strandrydding i Sunnhordland og har tilsett prosjektleiar til å organisera arbeidet.

Øyvind Dale er tilsett som prosjektleiar i SIM for å ta tak i strandrydding i Sunnhordland. Han er godt i gang, men treng fleire hender for at det skal bli skikkeleg fart i ryddinga.

– Kvalen som stranda på Sotra i vinter fekk mykje merksemd og fleire fekk då verkeleg augo opp for problemet rundt marin forsøpling. Det er veldig bra, og i Sunnhordland har mange har gjort ein innsats for å rydda strender. I SIM sitt område har me registrert over 100 aksjonar hittil i år, og me håpar me kan få legga til rette for fleire, seier plan- og kommunikasjonsansvarleg i SIM, Janne Hillersøy.





Bra for naturen, nyttig for deg



Prosjektmidlane frå Miljødirektoratet vart tildelt SIM i juli, og me lyt bruka dei opp innan året er omme. Me har dermed litt dårleg tid, for å få rydda mest mogeleg for midlane. Det er difor tilsett ein prosjektleiar som skal vera med og organisera arbeidet, fortel Hillersøy.

Dale vil både vera med og rydda strender, organisera rydding og hjelpa til dersom folk har innspel eller treng hjelp i samband med rydding.

– Eg har vore ute ein del i Sunnhordlandsbassenget og det er mykje bos i strandsona, seier Dale.





Meiningsfull dugnad



Han fortel at fleire har kontakta SIM, og nokre ynskjer pengar for ryddinga, andre vil berre bidra til ein reinare natur.

– Me opplever at lag og organisasjonar set større pris på denne typen dugnad, samanlikna med det å selja lodd eller toalettpapir. Dette monnar på fleire måtar enn pengar i lagskassa. Det er eit meiningsfullt arbeid, påpeikar Dale.

Han oppmodar difor lag og organisasjonar om å kontakt dersom dei ynskjer å vera med og bidra til eit viktig og samfunnsnyttig arbeid.







Har de lyst å bli med eit lag som ryddar, eller har de fleire spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleiar Øyvind Dale 47 90 23 45 Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. eller plan- og kommunikasjonsansvarleg Janne Hillersøy 95 25 64 69 / Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.