Kåra 60 flotte vêrlam

Dei tre beste i klassen langhala kvit sau; f.v. Svein Egelandsdal, Tore Atle Sørheim og Lars Olav Litlabø. Foto: Kjetil Rydland.

Stemninga var som vanleg god då dei finaste vêrlamma og dei ivrigaste smalabøndene møttest til kåringssjå i ridehallen på Tyse i går.



Torsdag avvikla Stord og Fitjar Sau og Geit kåringssjå for vêrlam med svært god deltaking. I år var det fleire utstillarar, fleire rasar og fleire vêrlam med enn nokon gong før. Heile 67 forventningsfulle vêrlam stilte opp i det store ridehuset på Tyse, og eit hundretals smalabønder og andre skodelystne følgde med etter kvart som kåringssjået skreid fram.



For vêrlamma var dette ein avgjerande dag. Dei som fann nåde for dei strenge dommarane sine auge, kan venta seg ei lys framtid som stamfedre for nye saueflokkar. Dei som ikkje passerer nålauga og blir kåra, kan risikera å hamna i fårikålgryta før dei veit ordet av det.





Vêrlamma må tola at dommaren tek eit skikkeleg balletak for å undersøkja arbeidsverktøyet. Foto: Kjetil Rydland.



Rundt 10 % av dei frammøtte vêrlamma blei vraka, sju av dei frammøtte unge vêrane går dermed ei høgst usikker framtid i møte. Fleire av vêrlamma hadde marg i ulla; det er ein eigenskap som ein ikkje vil ha ført vidare til nye smalagenerasjonar. Ein annan vanleg grunn som fører til vraking, er dårleg arbeidsverktøy, at steinane i posen ikkje er så faste som dei bør vera. Fire spenar er heller ikkje bra.

Lars Olav Litlabø fortel at han stilte med sju unge rygjavêrar denne gongen, og alle fann nåde for dommarane sine auge. Han minner om at han ikkje stiller med lam som han ikkje trur blir kåra. – Eg veit eigentleg så nokolunde korleis det kjem til å gå, seier han.





Den beste av dei sju oppnådde tredjeplassen i den skarpe konkurransen. På andreplass kom eit av lamma til Tore Atle Sørheim, medan rygjavêren til Svein Egelandsdal gjekk heilt til topps. Denne fekk heile 49 poeng, nesten så mykje som det går an å få. Og fagrådgivar i Nortura, Karluf Håkull, var ikkje så reint lite imponert. Ikkje uventa stammar det flotte vêrlammet frå ein vêr hos Tore Atle Sørheim, ein av dei ivrigaste sauehaldarane på øyo.







Fagrådgivar i Nortura, Karluf Håkull, er online med vêrabasen på nettet, og registrerer opplysningane frå dommarane fortløpande. Her med skjemaet på lam nr. 77011, vinnarlammet til Svein Egelandsdal. Foto: Kjetil Rydland.

Dagens vinnarlam kan enda i Fitjar, hos Lars Olav Tveita, fortel Egelandsdal. Han hadde med to vêrlam på kåringa, og nummer to gjorde det nesten like godt som det beste. No skal Lars Olav Tveita få velja kven av dei som skal få bli stamfar til saueflokken hans i Fitjar.

Kanskje dette kan skjerpa interessa for flotte vêrlam på Fitjar. Denne gongen var ikkje Fitjar særleg godt representert. I tillegg til eldsjel og arrangør John Karsten Raunholm var Karen Elisabet R. Sæbø einaste utstillar frå Fijtar. I tillegg var Aase Nøttveit ved landbrukskontoret i Fitjar med på arrangementet.

– Bøndene på Fitjar må skjerpa seg, seier ho og smiler.



Beste vêrlam av andre rasar. Her blei førsteplassen delt mellom ein blæs frå Marte Drange Haugland og ein gamal norsk spæl frå Svanhild Stuve. – Me er rause og kjøper inn to pokalar, sa Jonh Karsten Raunholm, men det skal ikkje bli ein vane! Foto: Kjetil Rydland.









Aase Nøttveit ved landbrukskontoret flankert av dommarane Knut Baggegard og Oddmund Hildal. Foto: Kjetil Rydland.

Dei to kåringsdommarane kjem begge frå Hardanger, Oddmund Hildal frå Odda og Knut Baggegard frå Jondal. Det er altså nøytrale dommarar frå "naboklubbar", og det kan sikkert vera ein fordel. Begge dommarane driv med sau sjølve. – For å bli sauedommar, må du ha kurs, seier Hildal, og så må du vera over gjennomsnittet interessert i sau!



Kvaliteten på årets håpefulle vêrlam var bra, meiner dei to dommarane, sjølv om sju av 67 blei vraka. Dei var spesielt fornøgde med beina på mange av lamma. Det er viktig med gode bein både til å bedekka sauer og til å komma seg til fjells.









Dommar Oddmund Hildal undersøkjer ulla i mikroskop. Foto: Kjetil Rydland.

I vurderinga si er dommarane nøye på å vurdera ulla til dyret, både mengd og kvalitet. Og ikkje minst kroppen. Dyra må ikkje ha lyte som kan gå i arv til nye sauegenerasjonar. Det er viktig at dei blir opphav til funksjonelle sauer som kan gå ute med to lam og hausta i utmarka. – Målet er ein mest mogleg funksjonell sau, som får to lam om våren, seier Karluf Håkull.

Tilskipinga i den flotte ridehallen på Tyse gjekk kjapt og effektivt unna, under leiing av John Karsten Raunholm i Fitjar Sau og Geit. Han minte om den årlege smalafesten i "Fitjartun" laurdag 21. oktober:

– Med fitjarpoteter, fårikål og underhaldning av Årstein Tislevoll går resten av seg sjølv!

PREMIERING:

Best vêrlam alle rasar langhala kvit (”spiss”). Kropp, bein, ullkvalitet og ullmengd:

1. Svein Egelandsdal Lam 77011

2. Tore Atle Sørheim Lam 77801

3. Lars Olav Litlabø Lam 70193

Beste vêrlam Ryggja. Kropp, bein, ullkvalitet og ullmengd

1. Svein Egelandsdal Lam 77011



Beste vêrlam andre rasar. Kropp, bein, ullkvalitet, ullmengd og rasepreg

1. Marte Drange Haugland Lam 70043

1. Svanhild Stuve Lam 70114

Høgast sumpoeng. (ætt, kropp, bein, ullmengd og ullkvalitet)

1. Tore Atle Sørheim Lam 77801 168 P

2. Tore Atle Sørheim Lam 77793 168 P

3. Bodil Haga Helland Lam 70085 165 P

Best ull. (Ullkvalitet og ullmeng vert slått saman til ein karakter)

1. Eva Vatna Lam 70717

2. Tore Atle Sørheim Lam 77790