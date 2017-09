Geir Gundersen med sterkt vitnemål i Fitjar kyrkje. Foto: Kjetil Rydland.

Sunnmøringen Geir Gundersen kom frå Oslo til Fitjar i går kveld, og heldt ein sterk og personleg andakt for knapt 100 frammøtte.

Under temkvelden i Fitjar kyrkje i går kunne Hildegunn Aadland i temagruppa ønskje velkomen til eit kjent andlet, eller i alle høve ei kjend røyst. – Mange føler at dei kjenner deg, mest frå radioandaktane i NRK, sa ho. Og det var nok helst folk som kjende til Geir Gundersen frå radioen som møtte opp i går kveld. Og dei fekk det dei kom for, eit sterkt vitnemål om "å leva med symptoma sine med verdigheit".



Den kjende andaktshaldaren tok utgangspunkt i eit dikt av Gunvor Hofmo frå samlinga "I en våkenatt" frå 1954, der ho uttrykkjer si tru. Denne poeten var ein av dei mest kjende i Noreg i det førre hundreåret, og levde mange år som pasient på psykiatrisk sjukehus. Ho blei heilt knekt då ho miste sin hjarteven, jødiske Ruth Maier, som blei deportert med "Donau" under krigen og drepen i Auschwitz.

"Samme hva verden roper,

Samme hva alle vil vite

Står Han meg nær.

Han vet hva jeg innerst vil!

Han vet hva jeg enn fornekter

Er jeg av himlens ild!

Og mine bitre ord,

ord som jeg vender mot Ham,

fanger Han, sier de er

min kjærlighets offerlam."



– Eg står her for å fortelje deg at "du er av himlens eld", sa Geir Gundersen og heldt fram: – Eg vil formidle at du er elska fram til den du er no. Etter det kristne menneskesynet er livet ein samanhengjande opptur, ein veg heimover. Vi vil finne Gud samtidig med at vi finn Gud. Vegen til Gud blir til ein veg til seg sjølv. Gundersen understreka at dette ikkje tyder ein veg opp i ein overjordisk tilstand, men betre kontakt med verkelegheita slik ho er.



Den kjende andaktshaldaren siterte frå Galatarbrevet, der me blir minte på å ta ansvar for oss sjølve og andre. "Ber børene for kvarandre, og oppfyll på den måten Kristi lov." Gundersen understreka at dette tyder at kvar skal bera si eiga bør: – Ta ansvar for ditt eige liv!



Vegen frå Gud til Gud – livsens veg – er korsmerkt. Jesus vann livet ved å gi. Utan liding og død, ingen siger over døden og inga oppstode. – Slik er det også for oss, ingen kjem utanom korset. Vil vl vinne livet, må vi øve oss i å ta imot livet slik det faktisk er, også livets kors.



Geir Gundersen slo fast at uttrykket "livet slik det faktisk blei" også høver på han. Etter songpausen ved Ann-Sofie Drønen delte han fleire av sine eigne nøkkelerfaringar med oss. Ikkje-ønskte erfaringar hadde blitt dyrebare for han i livet. Som sjuåring blei han ramma av polio, og han viste korleis dette hadde vore med og forma den han er. Ei anna svært tøff erfaring kom då han måtte slutte som forstandar ved Diakonhjemmet.



Dette var ei krise som fekk mykje å seie for Geir Gundersen. Han siterte ein snikker på Diakonhjemmet som kommenterte på denne måten at Gundersen måtte slutte: – Når Gud tillater sånt, er det ein forfremmelse på gang! Ikkje lenge etter ringde dei frå Blå Kors, og etter å ha tenkt seg nøye om blei Gundersen generalsekretær i Blå Kors. – Og eg fekk dei elleve vakraste og mest fruktbare år av mitt arbeidsliv!



At Gundersen måtte slutte ved Diakonhjemmet, viste seg som ein port til ei ny teneste. – Men dette er ikkje eit eksempel på at eg har vore flink. Det handlar om å få leve sitt liv saman med Gud. Det inneber at han kan arbeide med og forvandle alt han får lov til å stelle med!



I ein slik andakt var naturlegvis ikkje Job i Det gamle testamenetet til å koma utanom. – Noko av det beste du kan gjere etter denne kvelden er å lese Jobs bok, sa Gundersen.



Andakten avslutta Gundesen på denne måten: – Guds kjærleik kan forvandle deg så du kan møte han som er ditt mål.



Den sterke andakten blei fint innramma med vakker song ved Ann-Sofie Drønen. Ho innleidde høgtidsstunda i kyrkja med salme 449 i Nynorsk Salmebok "Ren og rettferdig, himmelen verdig". Medan Geir Gundersen "dro pusten", song ho salmen "Lær meg å kjenne dine veie" og folketonen "Kven kan seia ut den gleda". Pia avslutta høgtidsstunda på særs høveleg vis med salmen "Eg veit i himmerik ei borg".



Geir Gundersen saman med Ann-Sofie Drønen. Foto: Kjetil Rydland.

Geir Gundersen, fødd 1948 i Skodje på Sunnmøre.

Teolog frå Menighetsfakultetet

Generalsekretær i Blå Kors Norge 1998-2010.

2004 president i det internasjonale forbundet, den første president i som ikke kom frå Sveits.

Prest i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, residerande kapellan i Tromsøysund i Tromsø og bibelmisjonsliaer i Det Norske Bibelselskap.

Forstandar ved Det Norske Diakonhjem.

Mykje brukt andaktshaldar i NRK.

