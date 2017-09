Rimbareid skule kort tid etter at ungdomSskulen er komen på plass. Som ein ser er ikkje gymsalen komen opp enno. Foto: Ukjent

Ungdomsskulen på Rimbareid er 50 år. Dette blir markert i november. No etterlyser adminsitrasjonen bilete av skulen og hendingar på skulen frå tidlegare tider m.m.

Det seier Aina Vestbøstad og Thor Gunnar Bakke til fitjarposten.no. Rektor Bjørn Haaland har for tida sjukepermisjon, og i hans fråvere er det dei som no styrer Rimbareid skule. Det vil seie Aina er fungerande rektor, men både ho og Tor Gunnar som er inspektør er frå tida fritekne frå undervisningstimane dei elles brukar å ha for å kunne ta seg av administrasjonen. I tillegg har ein sett opp stillinga til Torhild Andersen på kontoret til 100 prosent. – Men det er likevel ein slags «unntakstilstand» når Bjørn ikkje er her, seier dei og snakkar så om jubileet:

– At skulen er 50 år må sjølvsagt markerast. Bjørn Haaland var godt i gang med planlegginga av dette før han vart sjukemeldt.

Alt no kan me gå ut me at me ønskjer å få til ei biletutstilling, så me vil setja stor pris på om folk har bilete å bidra med. Me kan og røpa at det vil bli Open dag på skulen 9. november, seier dei.

Kjekt om folk vil bidra med gamle bilete frå ungdomsskulen seier fungerande rektor Aina Vestbøstad og inspektør Thor Gunnar Bakke. Foto: Håkon C. Hartvedt

Hausten 1967

I 1967 vart den nye ungdomsskulen på Rimbareid teken i bruk. Her hadde Engevik & Tislevoll stått for tømrararbeidet. Etter den tida sin målestokk, var dette ein svært moderne og godt utstyrt skule.

Bladet Sunnhordland kallar skulen for «praktfull» i ein artikkel frå 21.08.1967, og dei skriv mellom anna dette:

«Dei om lag 100 elevane som utgjer fyrste årskull i Fitjar ungdomsskule kan møtast i ein tipp-topp skule. Meir enn plass nok har dei òg. Skulen er nemleg bygd for 2 til 3 parallellar og har 6 klasserom, naturfag-, song og musikk, formingsrom, bibliotek, lesesal m.v. Dessutan kontor for styrar og inspektør og eit stort lærarrom.

Han er reist som eit vinkelbygg der klasserom og allmennpraktisk avdeling er samla i ein fløy og kontor, bibliotek, lærarrom og symjehall m.v. i den andre. Skulen ligg vel i terrenget og fargane som er nytta er godt avtona.»

Bladet skriv vidare at sjølv med symjebasseng vart skulen bygd til ein pris som låg under staten sine krav. Brutto golvflate var 2470 kvadratmeter og kostnaden var på 2 180 000 kroner. I tillegg vart det kjøpt utstyr og inventar for rundt 100 000 kroner.

Ved innviinga av skulen 18. november 1967, var bladet igjen på plass. Dei refererer frå ein høgtidsam opningsfest der omvising, festmiddag og talar av både ordførar og skuledirektør var på programmet. Det vanka takk både til entreprenørar og leverandørar. Her kan ein òg lesa at arbeidet på skulen starta 15. februar 1965, og at han vart teken i bruk 21. august 1967. (Shl 20.11. 1967)