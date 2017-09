Tårnfalk over Klovskar

Tårnfalken flyr høgt over Inste Klovskar. Foto: Kjetil Rydland.

I det fine turvêret søndag kunne me nyta synet av to tårnfalkar som fauk høgt over Inste Klovskar.

To tårnfalkar kretsa over oss og speida etter byttedyr då me passerte Inste Kovskarfjellet søndag ettermiddag. Truleg var dette to unge fuglar.

Tårnfalken står ofte stille i lufta – "stiller" – og speidar etter smågnagarar. Han skal kunna oppdaga ei mus på to kilometers hald, fortel naturfotograf Jan Rabben.

Han heng lenge på same staden i lufta, medan vengjene arbeider, og så stuper han plutseleg rett ned mot bakken for å ta byttet sitt. Har du sett eit slikt stup, gløymer du det ikkje. Det er flott å sjå på!

Tårnfalk er ein av dei vanlegaste rovfuglane våre, sjølv om han har blitt sjeldnare enn før. Han hekkar i alle norske fylke, men mest i Sør-Noreg. Tårnfalk er ein trekkfugl som oppheld seg i Noreg i perioden april til oktober. Norske tårnfalkar overvintrar i Vest-Europa, frå Danmark til Spania.

Lyden av tårnfalk kan du høyra på denne linken til birdid.no.



Ingen ting å seia på utsikta frå Klovskar mot Melen t.v. og Siggjo i det fjerne. Foto: Kjetil Rydland.



Tårnfalken kan stå heilt stille i lufta medan vengjene arbeider. Foto: Kjetil Rydland.



Det nyttar ikkje å ha høgdeskrekk om du er tårnfalk, utsikt 200 høgdemeter ned på Botnavatnet. Foto: Kjetil Rydland.



Utsikt frå Inste Klovskar over Botnavatnet og Tveitafjellet mot Fitjarøyane og Selbjørnsfjorden. Foto: Kjetil Rydland.



To tårnfalkar forsvinn i det fjerne bak Klovskarfjellet. Foto: Kjetil Rydland.