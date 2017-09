Tapte for Tornado Bergen

Poenglaust gjensyn med Tornado Bergen og Nygårdsmyren for Rezwan Kadir og Fitjar. Arkivfoto Fitjarposten / Kjetil Rydland.

A-laget til Fitjar var i Bergen tysdag kveld og måtte strekkja våpen mot Tornado Bergen, som vann 2-0 etter 0-0 ved pause.

Tornadoen på Nygårdsmoen idrettsplass i Bergen var akkurat litt for kraftig for Kjell Træet sine utvalde. Fitjar-trenaren rapporterer om ein god kamp av laget hans tysdag kveld. Særleg i første omgang spelte dei ein kanonkamp, melder Kjell Træet. Fitjar-spelarane har ikkje alltid vore like sterke og aggressive i duellane i år, men denne gongen hevda dei seg godt i ein kamp prega av fysisk mannjamning.

– Med litt tur kunne me ha leia etter første omgang, seier Kjell Træet, men med greidde ikkje å omsetja sjansane i mål.

Kampen blei avgjort i løpet at ein kort periode tidleg i andre omgang. Etter 12 minutt tapte Fitjar ein duell inne i feltet, og innlegget blei heada i mål. Kampen hadde ikkje fått "sett seg" igjen før ballen på nytt låg i buret bak Jacob Mehammer. Sjølv om Tornado hadde kontroll på kampen, gav ikkje Fitjar-spelarane opp. Dei kjempa for poenga til siste slutt, utan å få ballen i mål.

Trenar Træet er sjølvsagt skuffa over tapte poeng, men han er rimeleg fornøgd med spelet. – Det var bra trykk i det i dag, men me sovna i små periodar, og det var nok til å tapa kampen. Tornado Bergen viste seg ikkje uventa som eit bra lag. Kaptein og spiss Joachim Raknes Forthun laga igjen vanskar for Fitjar-spelarane, og noterte seg på scoringslista, slik han gjorde då dei to laga møttest på Nygårdsmoen i mars, og på Fitjar i mai.

Kjell Træet vil ikkje trekkja fram enkeltsplarar etter kveldens kamp, der heile laget kjempa godt. Men han noterer på plussida at Jacob Mehammer stod ein bra kamp i mål, og han hadde blant anna ei flott feberredning i første omgang.

Med dagens tap ligg Fitjar framleis svært utsett til i botnen av tabellen i 5. divisjon med 17 poeng. No kjem ei rekkje heimekampar, men Fitjar-gutane skal få meir nok med å berga plassen i divisjonen. Truleg må dei ha 26 poeng for å klara seg. Neste sjanse til poeng kjem i heimekampen mot Søfteland laurdag 30. september.

Tornado Bergen – Fitjar 2-0 (0-0)

Nygårdsmyren idrettsplass, kunstgras

Tysdag 26. september kl. 19.00

Dommar: Roy Bogetveit, Flaktveit Idrettsklubb

5. divisjon menn avd. 01 Hordaland



Mål: 1-0 (55. min.), 2-0 (57. min.)

Fitjar sitt lag: Jacob Mehammer, Sander Hrafnsson Tverborgvik (Svein Arne Jordan Raunholm 82.), Emil Sæterbø Fitjar, Torbjørn Korsvik, Bernt Ove Maraas (Jonas Aleksandersen 82.), Helge Myrmel Træet (K), Markus Helland Tislevoll, Leander Wilhelmsen Reigstad (Rezwan Mahammad Kadir 70.), Mats Vestvik (Arild Fitjar Waage 77.), Marius Helland Storebø (Nabeel Mese 82.), Jan Åge Værness Tislevoll.