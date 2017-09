Velkommen til haustmøtehelg

John-Inge Rolfsnes kjem til Stord bedehus. Foto: Ingrid Kvernenes Misje.

Førstkomande helg blir det haustmøtehelg på Leirvik bedehus, skriv Marit Ådnanes i ei pressemelding.

Ho er dagleg leiar i IMF, og skriv vidare i pressemeldinga:

"Til helga arrangerer Indremisjonssamskipnaden (IMS) haustmøtehelg. Fredag og laurdag vert møta på Leirvik bedehus. Søndag vert det gudsteneste i Stord kyrkje der Erik Furnes bidreg. Det blir også ti lokale møte søndag i samband med haustmøtehelga.

Me startar helga med Go`fredag. Me ynskjer at dette skal vera ein festkveld med smil og alvor. Her møter du festdekka bord, og menytema er «ein smak av Israel». Du vil finna lammegryte, kyllinggryte, fargerike salatar og nysteikte brød. Så vert det eit stort utval av kaker/dessertar med temaet «sjokolade». Mariann Steinsland er konferansier, og Camilla Hallaråker og Håkon Tolås har musikalsk ansvar. Det er påmelding til dette arrangementet. Sjå annonse!



Mariann Steinsland blir konferansier i Leirvik bedehus. Foto: Privat.

Tema for heile helga er «Mot», og hovudtalar er generalsekretær i ImF, Erik Furnes. Han talar over «mot til å leva», «mot til å kjempa» og «mot til å gå». Også laurdagen er det vel verdt å ta turen til Leirvik bedehus. Det blir to møte, først undervisning, så «Vi møtest» seinare på kvelden. Det blir sal av pizza mellom møta. John-Inge Rolfsnes med band har musikalsk ansvar denne dagen. Håkon C. Hartvedt er kveldens gjest under «Vi møtest». Han vil dela frå kvardagslivet saman med Gud.

Velkommen til ei innhaldsrik helg!"