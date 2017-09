Hjorten forsyner seg grovt på bakkane i Fitjar. Arkivfoto FP / Kjetil Rydland.

Forvaltningsplan for hjort i Stord og Fitjar er lagt ut til offentleg ettersyn, med merknadsfrist 8. oktober.



Utval for plan og miljø i Fitjar kommune og Komité for næring, miljø og kultur i Stord kommune har vedteke å leggja Forvaltningsplan for hjort i Stord og Fitjar 2017-2018 ut til offentleg ettersyn.





Arbeidet med planen tar utgangspunkt i den gamle forvaltningsplanen frå 2005, som omhandlar Stord og Fitjar under eitt. Dette er i tråd Miljødirektoratet si tilråding; det er ei felles hjortestamme på Stordøya.



Det blir lagt opp til uttak av eit større tal dyr per år då den store hjortestamma har skapt problem for både landbruk og hagebruk siste åra.



Frist for å komma med merknader er sett til 8. oktober 2017. Eventuelle merknader kan sendast til Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar eller på e-post til Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. innan merknadsfristen.

Planen finn du på heimesida til Fitjar kommune.



Frå hjortejakt i Ovbygdo i 1972, då avskytinga var langt mindre enn i dag. Foto: Privat.