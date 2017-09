Brannbilar, brannsprøyte og mykje folk på Årskog i går. Foto: Håkon C. Hartvedt

FItjar Brannvesen kan gle seg over godt besøk av både store og små då dei tradisjonen tru arrangerte branndag ved brannstasjonen i Årskog i går. Mange var også godt førebudd. Det gledde Johan NIlsen i brannvesenet.

– Ja, denne gongen fekk me meldingar på at folk har sjekka brannvarslarane sine, og ein del har og prøvd ut sikringstiltak, smiler Nilsen når me bed han om ein kommentar under arrangementet.

Han føler at dei har nådd fram med bodskapen, og det årlege arrangementet er jo og ei påminning om kor viktig det er å vera førebudd om den raude hanen skulle gale. – Det er viktig at ein på førehand har snakka om kva ein skal gjera om det skulle oppstå brann midt på natta og ein har soverom i 2. etasje.

Å ha ein røykvarslar i kvart rom er ein god start, og å ha røykvarslarar på alle soverom er det viktigaste. No har ein og mogeleg til å skaffa seg røykvarslarar med trådlaus seriekopling.

Johan Nilsen. Foto: Håkon C. Hartvedt

Borna koste seg

Elles er jo Open dag på Brannstasjonen først og fremst borna sin dag. Å få vera med på å sprøyta med den store brannsprøyta er framleis ein innartiar for dei aller minste. Stas er det og å få sitja i brannbilen. Og som tidlegare vanka det gratis pølser, vaflar og hjelm til alle.

Vesle Elias på 2 år assisterer Christer Innvær med brannsprøyta. Mamma Ailin Korsvik følgjer med. Foto: Håkon C. Hartvedt

Cecilie, Emil og Emma Steien syntest det var stas å få brannmannhjelmer. Foto: Håkon C. Hartvedt

Berre i løpet av den første timen delte dei ut 50 hjelmar til born - eit godt mål på interessa for dette arrangementet.

Markus Thomassen med vaffel med masse godt syltetøy. Foto: Håkon C. Hartvedt