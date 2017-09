Temakveld med Geir Gundersen

Geir Gundersen kjem til Fitjar.

Førstkomande torsdag blir det ny temakveld i Fitjar kyrkje, denne gongen med Geir Gundersen, skriv Eli Simonsen i ei pressemelding.

– Det er med stor glede me kan melda at den særs dugande Geir Gundersen kjem til temakveld i Fitjar kyrkje, skriv Eli Simonsen, og held fram:



Geir Gundersen har eit ljost hovud, men viktigare er det kanskje at han har eit varmt hjarta! Når ein klår tanke finn veg med varme og omsut gjennom ei klår og trygg røyst, ja, då kan det ikkje anna enn å nå tilhøyrarane med god kraft.



På våre kantar er kanskje Geir mest kjend som kanskje den beste andaktshaldaren i NRK sine morgonsendingar. Han får sagt mykje på få minutt!



For andre er han kjend som forstandar ved Diakonhjemmet eller generalsekretær i Blå Kors. Det er ikkje kjent for alle at han er åndeleg vegleiar ved Loyola Senter i Oslo (hos St. Josephssøstrene).



Temaet for kvelden er: «Om å bera symptoma sine med verdigheit».





Ann-Sofie Drønen vil syngja. Ho er òg vel verd å høyra!



Velkomne til ein god kveld! skriv Eli Simonsen til slutt på vegner av Temakveldgruppa i Fitjar kyrkje.