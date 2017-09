Hanen og hønene vann første quizrunden

Me går ut med løfta hovud, seier Konrad Westvik t.h., som saman med Laila Torkelsen Westvik og Kjell Håvik kom på sisteplass. Foto: Kjetil Rydland.

Fredag kveld blei første runde i haustens quiz avvikla på Fitjar Fjordhotell med favorittsiger til Hanen og hønene.

Alt var ved det gamle då quizhausten opna på Fitjar Fjordhotell fredag kveld. Hanen og hønene vann som vanleg ein hårfin siger over Team Siglo, denne gongen med knappast mogleg margin, berre eit halvt poeng. Og som vanleg viste laget frå Siglo seg som særs dårlege taparar. Medan dei seks andre laga som plasserte seg fint nedover på resultatlista, let til å vera godt fornøgde med kvelden

Som vanleg kan nok siglarane takka seg sjølve for at dei måtte strekkja våpen mot fjørfehaldarane frå Ovbygdo. Det halve poenget dei mangla, kunne dei lett ha hanka inn om dei hadde visst at den første nasjonalparken i Noreg var Rondane, eller at det høgaste fjellet i Bergen kommune er Gullfjellet. Og dei burde vel eigentleg ha visst at me har 19 utjamningsmandat på Stortinget ...

Quizmeister Arne Raunholm hadde sett saman ein variert spørsmålsmeny, med ei fin blanding av lette og vanskelege spørsmål. Han kunne med fordel ha funne fram litt fleire og meir lokale spørsmål, men me høyrde ingen klager på tema og vanskegrad.





Sist Arne Raunholm var quizmeister, spurde han etter det einaste flagget i verda som ikkje er rektangulært. Svaret var Nepal, og no kunne han fortelja at han har vore der for å sjekka at det stemte! Som kjent var den spreke strandaren i sommar på lesartur med Bladet Sunnhordland, og fekk ei flott oppleving i høgda.

Etter kveldens quiz er det ikkje heilt klart kor lenge me må venta til neste. Men Anne Marie Larsen ved Fitjar Fjordhotell lover tre quizkveldar til før jul, ein i oktober, ein i november og ein i desember. Her lyt me berre fylgja med etter kvart som datoane blir fastsette.



Spenning når quizmaister Raunholm reknar seg fram til resultatlista. Foto: Kjetil Rydland.