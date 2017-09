Haustjamdøger – hausten er komen!

Årstidene på Jorda: Lengst til høgre: Vintersolkverv, deretter (i retninga til pilene) vårjamdøger, sommarsolkverv (lengst til venstre) og haustjamdøger (nærmast oss). Illustrasjon: Wikipedia.

Hausten er komen, og ei pressemelding frå nettstaden astroevents.no minner oss på at i dag er det haustjamdøger; dag og natt er like lange over heile Jorda.

Bak nettstaden astroevents.no står science fiction-forfattar og vitskapsformidlar Anne Mette Sannes og astrofysikar Knut Jørgen Røed Ødegaard. Heile pressemeldinga deira kan du lesa nedanfor.



Anne Mette Sannes & Knut Jørgen Røed Ødegaard. Foto: Privat.





Fredag 22. september kl. 22.02 flyttar Sola seg inn på den sørlege delen av himmelen, og astronomisk sett blir dermed vinterhalvåret innleidd. Denne dagen blir kalla haustjamdøger fordi dag og natt er like lange over hele Jorda. Dagane blir no merkbart kortare, og solvarmen avtar raskt.

Over hele kloden er det fredag 12 timar frå soloppgang til solnedgang, dvs. at dag og natt er like lange over heile Jorda, noko som inntrer to gonger i året, nemleg ved vårjamdøger og haustjamdøger. På desse to dagane står Sola rett over ekvator, og berre på jamdøgera kan ein person som står ved ekvator, sjå Sola passera rett over hovudet (i senit) midt på dagen.

På Nordpolen forsvinn Sola under horisonten etter å ha vore oppe i eit halvt år, og kjem først til syne igjen om seks månader – ved vårjamdøger. På Sørpolen skjer akkurat det motsette: Sola kjem til syne og held seg over horisonten i eit halvt år for så å gå ned igjen ved vårjamdøger.



Konsekvensar for Noreg

Daglengda avtar no raskt – aller raskast nord i landet – og vi merkar at solvarmen avtar hurtig dag for dag både fordi Sola kjem lågare på himmelen og fordi Sola er oppe færre timar i døgeret og dermed har kortare tid til å varma opp bakken og lufta. I dei stadig lengre nettene misser bakken mykje varme til verdsrommet. Dagane blir kortare, og Sola vil stå lågare på himmelen heilt fram til vintersolkverv 21. desember kl. 17.28.

Sidan endringane i solinnstrålinga er størst i polområda, aukar temperaturforskjellane raskt mellom polane og områda lenger sør. Dermed blir gjerne lågtrykka også kraftigare utover hausten.

Haustdagane blir raskt kortare og kjølegare når vi har passert haustjamdøger. Foto: Anne Mette Sannes.