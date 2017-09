Mat frå eigen hage

Silje Vågen Torbjørnsen og Rita Huse ønskjer velkomen til «Digg» på Fitjar folkebibliotek. Foto: Håkon C. Hartvedt «Digg» på Biblioteket Kokk, journalist og forfattar Anders Totland er i haust på marknasden med ei...

19.09.2017 Håkon C

18.09.2017 Kjetil Rydland

Pigghå kan me kalla denne makrellen, meiner Susan Mathisen frå Selevik skule. Foto: Kjetil Rydland. Melding om fiske frå Selevik skule I går hadde Selevik skule fiskedag, og me kunne slå fast at fangstane...