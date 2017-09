Bakoversveis for G16 mot Brann

Daniel Skarpnes viste at han heldt nivået, og var det største lyspunktet denne sure haustkvelden i Fitjar Idrettspark. Foto: Kjetil Rydland.

Gutelaget til Fitjar fekk det veldig tungt mot Brann G16, og med altfor stor respekt for dei meir kjende motstandarane sine måtte dei tola tap heile 0-6.

Fitjar var på ingen måte favorittar då dei tok imot Brann til seriekamp i 1. divisjon G16 torsdag kveld, men me hadde eit ørlite håp om at dei skulle halda følgje. Det håpet varte berre i eitt minutt; då scora Brann enkelt etter ein miss i Fitjar-forsvaret.

Rett etterpå kontra Fitjar, og Leander Reigstad kom til ein fin målsjanse. Men Brann-keeper Jonas Helle redda. I rundt halve første omgang fekk me sjå ein del brukbar fotball frå Fitjar si side, og dei kom til flkeire målsjansar, utan å lukkast heilt. Særleg var Daniel Skarpnes kvass med fleire fine forseringar.

Men i løpet av vel fem minutt i første omgang rakna det heilt for Fitjar. Brann scora tre mål "på løpende bånd", og Fitjar kom seg ikkje over denne kalddusjen i regn og motvind. Derfrå og inn blei det svært tungt for heimelaget. Med 0-4 til pause var kampen avgjort, og Brann kunne lett ha dobla talet i andre omgang. Men fleire fine redningar av keeper Johannes Sandvik gjorde at Brann måtte nøya seg med to mål etter pause, og 6-0 til slutt.

Ramma for kveldens kamp var den beste, med flaggheis, open kiosk og speakerteneste som på ein A-kamp. Og godt over 100 tilskodarar kom for å sjå nokre av dei beste gutespelarane i Hordaland. Det viste seg at dei var litt for gode for våre gutar, til tider gjorde dei som dei ville.

Leander Reigstad har vist før at han held nivået; elles var det kjekt å sjå at Daniel Skarpnes var på hogget heile kampen igjennom. Han viste ingen respekt for dei sterke motstandarane, og kunne lett ha kome gjennom og blitt løna med eit mål.

Fitjar - Brann 0-6 (0-4)

Fitjar Idrettspark torsdag 21. september kl. 18.00

Seriekamp G16 Hordaland

Publikum: 110

Dommar: Tom-Erik Kristensen IL Solid

Mål: 0-1 (1 min.), 0-2 (23 minb,), 0-3 (26 min.), 0-4 (29 min.), 0-5 (45 min.), 0-6 (76.)

Fitjar sitt lag mot Brann: Elias Westerheim (Johannes Sandvik 46.), Jonas Torvund Midtsæter (Birk Vestvik 76.), Markus Gerhardsen, Jakob Rolfsnes, Jonas Maraas Moldskred (Viktor Fjelltun 75.), Kristian Træet (Nikolai A. Halleråker 76.), Leander W. Reigstad, Jone Nysæther, Nabeel Mese (Øyvind Rydland 75.), Mats Olsen Vik, Daniel Skarpnes.



Sjeldne gjester på Fitjar-graset. Foto: Kjetil Rydland.



Ramma for kampen var den aller beste, men Brann-keeperen har full kontroll. Foto: Kjetil Rydland.



Dei tilreisande Brann-supporterane fekk mest å klappa for. Foto: Kjetil Rydland.