Fitjartalent til Hamar på fotballcup

Fitjartalent heime igjen frå Hamar, f.v. Nabeel Mese, Jakob Rolfsnes og Leander W. Reigstad. Foto: Kjetil Rydland.

I helga var tre av dei beste 15-åringane frå Fitjar på Hamar og spelte fotballturnering saman med Team Sunnhordland.

Dei siste vekene har fleire av dei unge fotballtalenta frå Fitjar fått visa seg fram for eit litt større publikum. Det starta med Ove Helgesen Trophy Cup i Bergen i byrjinga av august, då kvartetten Jone Nysæther, Nabeel Mese, Jakob Rolfsnes og Leander W. Reigstad blei lagt merke til av blant andre Geirmund Brendesæter.

Det førte til at Leander Reigstad fekk spela med Brann under ei turnering mot topplag i Sogndal førre helg. Og sist helg fekk trioen Nabeel Mese, Jacob Rolfsnes og Leander W. Reigstad ein tur til Hamar med Team Sunnhordland. Dei reiste med fly frå Sørstokken fredag ettermiddag saman med spelarar frå Stord, Solid, Trott, Bremnes og Trio. Lagleiar var Atle Nilsen frå Stord.

Under HamKam Talent Cup blei det fem kampar på Team Sunnhordland i G15-klassen. Dei vann alle dei tre innleiande kampane, og kom til søndagens kvartfinale. Her vann dei 6-5 etter straffesparkkonkurranse. Det avgjerande straffesparket var det Fitjar-spelaren Jakob Rolfsnes som sette inn, på svært så elegant vis med berre to stegs tilløp.

I semifinalen blei det mykje tyngre for sunnhordlendingane. Her møtte dei det sterke svenske laget Västerås, som vann kampen så klart som 4-0. Det høyrer med til soga at Västerås vann HamKam Talent Cup 2017 med 4-1 i finalen over Bergen Nord. Det høyrer òg med til soga at Västerås er klubben til den ferske Manchester United-proffen Victor Lindelöf (f. 1994). Og hugsar me ikkje mykje feil, var den same Lindelöf med og gav Fitjar stryk i Gothia Cup i 2009.

Med ein flott tredjeplass i bagen kom Sunnhordland-spelarane tilbake til Stord Lufthamn måndag morgon. Og dermed rakk Fitjar-gutane nesten første time på skulen. Trenar Jøran Reigstad fortel at dei fekk rimelege flybillettar, takke vere god planlegging frå Stord IL si side, og sparte mykje tid i forhold til å reisa med buss over fjellet. Han legg til at dette er viktig, for fotballsatsinga bør ikkje gå ut over skulearbeidet. Det kan bli fleire sjansar på dei lovande fotballspelarane våre.

Allereie om vel ei veke er det Bauge Auto Elitecup i Haugesund, 29. september til 1. oktober. Då vil leiarar frå Fitjar ha ansvaret for Team Sunnhordland; Kjell Træet, Jøran Reigstad og Martin Nysæther blir med laget som lagleiarar. I tillegg til den nemnde trioen som var med til Hamar, vil Fitjar få med tre andre lovande ungdommar, Mats Vik, Jone Nysæther og Kristian Træet.

Men før den tid skal dei møta Brann til seriekamp på Fitjar i morgon, torsdag 21. september.