Melding om fiske frå Selevik skule

Pigghå kan me kalla denne makrellen, meiner Susan Mathisen frå Selevik skule. Foto: Kjetil Rydland.

I går hadde Selevik skule fiskedag, og me kunne slå fast at fangstane var gode, det same var engasjementet frå elevar og lærarar.

Måndag føremiddag blei elevar og lærarar ved Selevik skule velsigna med eit eineståande, mildt haustvêr då dei drog ut til fiskerihamna til Onar Westerheim. Her har skulen i mange år skipa til fiskedagar for elevane, og tradisjonen blei ikkje broten då rektor Onar gjekk av med pensjon for nokre år sidan.



I går var det elevane i 2. til 5. klasse som fekk gleda av å vera med den tidlegare rektoren på fiske. Tysdag blir det 1. klasse sin tur, saman med fadrane sine frå 6. og 7. klasse.



Onar Westerheim hadde sett ut både garn og krabbeteiner som hadde stått ute over natta, då elevane kom ut til fiskerihamna saman med lærarne sine, Vilhelm Sjølvold, Sølvi Aadland, Steinar Halland og rektor Elisabeth Kjærland. Det viste seg snart av det var bra med fisk i garna, og i teinene var det ni krabbar.



Krabbane måtte opp i den kokande gryta, og blei til lunsj for svoltne elevar og lærarar. Det same blei den fine fisken, som blei filetert, salta og krydra og grilla i strandkanten. Heldigvis kom ikkje floda og sløkte bålet under grillen. Elevane fekk vera med og laga til maten, før det blei lunsjpause.



Elevane blei som vanleg delte inn i grupper, og oppgåvene gjekk på omgang. I tillegg til matlagingsgruppa var det ei gruppe som var ute og fiska, i to båtar, høvesvis med Onar Westerheim og lærar Vilhelm Sjøvold.



– Det er ikkje noko problem å få fisk, seier Onar Westerheim, eg er nesten sikker på å få noko når eg dreg ut på sjøen.



I dag var ikkje noko unnatak. Makrellen såg ut til å bita bra, og det var nok av fisk på garna. Ei tredje gruppe dreiv med stintefiske, og konkurrerte om den minste fisken, den største fisken og flest fisk.



Etter det me kunne sjå, engasjerte elevane seg sterkt både i stingtefisket og i fisket av matfisk. Og den grilla fisken gjekk ned på høgkant. Enkelte fekk òg med seg fisk heim – det er kjekt å sjå at skulen er med på å læra ungdommen ungdommane å lika fisk.



Måtte berre tysdagen òg by på like godt og lagleg vêr for dei som skal ut på fiskefelta.

Onar Westerheim kjem inn frå fiskefeltet med fangsten, saman med Maya Groot Hjøllo, Arild Hairi og Eben Gurang. Foto: Kjetil Rydland.



Onar Westerheim hjelper Maya Groot Hjøllo å dra om bord ein makrell. I bakgrunen ser me eit oppdrettsanlegg i Aga. Foto: Kjetil Rydland.



Fiskaren Vilhelm K. Sjøvold i båten saman med Andrea Våge Helland, Allexandra Gurang og Joakim Knapstad Bakke. Foto: Kjetil Rydland.



Smør og krydder må til før fisken blir steikt. Foto: Kjetil Rydland.





Hallvard Øvrevik Skartland saltar fisken. Foto: Kjetil Rydland.



Rektor Elisabeth Kjærland steiker fisken. Foto: Kjetil Rydland.



Fisk til lunsj, rundt bordet: Steinar Halland, Eben Gurang, Susan Mathisen, Andrea Våge Helland, rektor Elisabeth Kjærland, Joakim Knapstad Bakke, Elise Sundal og Alise Raudova. Foto: Kjetil Rydland.



Stintefiske; f.v. Lukas Rosnes, lærar Steinar Halland og Anna Greta Korbanova. Foto: Kjetil Rydland.









Stintefiskarar på kaien: Lukas Rosnes, anna Grete Korbanova og Amilie Helland. Foto: Kjetil Rydland.





Stintefiskarane fekk fleire fine berggylter. Foto: Kjetil Rydland.