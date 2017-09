Vidar (Aga) Vaage på Sjøsio i dag framfor «Regina». Foto: Håkon C. Hartvedt Frå Istanbul via Fitjar til Sandshamn Vidar Vaage, heitte tidlegare Vidar Aga og voks opp i Havn i Fitjar...

17.09.2017 Håkon C

16.09.2017 Kjetil Rydland

Midtstoppar Emil S. Fitjar berga tre poeng for Fitjar mot Lyngbø 2. Foto: Kjetil Rydland. Heldig siger over Lyngbø 2 Fitjar vann ein heldig siger over Lyngbø 2 på heimebane laurdag ettermiddag...