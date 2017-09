Vidar (Aga) Vaage på Sjøsio i dag framfor «Regina». Foto: Håkon C. Hartvedt

Vidar Vaage, heitte tidlegare Vidar Aga og voks opp i Havn i Fitjar. No bur han i Sandshamn. I dag var han innom Fitjar med ein flunkande ny arbeidsbåt.

Vidar jobbar i Sandsøy Servicebåt AS, og saman med ein av reiarane har han vore i Stavangertraktane og henta ein flunkande ny arbeidsbåt til oppdrettsnæringa. I ettermiddag var båten innom Sjøsio, og det var nok ein del fitjarbuar som lurte på kva for båt dette var.

– Dette er ein einskroga arbeidsbåt, 15 m lang 8,5 m breid. Det spesielle med båten at det er eitt skrog. Det er utradisjonelt. I tillegg har han ein 20 m lang kran med ein utruleg løftekraft: 2,5 tonn ute på 20 m arm, fortel Vidar.

Rein servicebåt

Vidar Vaage fortel vidare at båten som har fått namnet «Regina» er ein rein servicebåt for oppdrettsnæringa. Ein båt som balar med ringvask, notvask og anna fortøyingsarbeid.

Båten skal operere på Søre Møre og Sogn og Fjordane, men med denne båten har me vekt interesse her sør, fekk me vita.

Bygt i Istanbul

– «Regina» er bygt i Istanbul, og så er han sendt med fraktebåt opp til Stavanger/Ryfylkefjordane. Der ankra han opp etter at han vart sett på sjø i går. Så henta me han der, og no er me begynt på vegen nordetter, med eit stopp innom Fitjar, smiler VIdar Vaage.

– Skal han rett i teneste?

– Nei, ikkje heilt. Me skal bruka ei veke for å klargjera båten, seier utflytta fitjarbu Vidar (Aga) Vaage, til slutt.

«Regina» på Sjøsio i dag. Foto: Håkon C. Hartvedt