Midtstoppar Emil S. Fitjar berga tre poeng for Fitjar mot Lyngbø 2. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar vann ein heldig siger over Lyngbø 2 på heimebane laurdag ettermiddag, etter to scoringar ved Marius Storebø på slutten av kampen.

To scoringar i dei ti siste minutta gav Fitjar tre heldige – men særs viktige – poeng i ein kamp der dei hadde meir flaks enn på lenge. Det var nemleg Lyngbø 2 som var det klart beste laget størsteparten av kampen.



Jubla kan dei, Fitjar-spelarane, det er berre så synd at høvet byr seg så sjeldan. Men her har Marius H. Storebø avgjort kampen med 2-0-målet sitt. Foto: Kjetil Rydland.

Særleg i byrjinga av kampen dominerte gjestene på Fitjar-graset i dag. Heimelaget sine spelarar bomma på det meste, blei overspelte gong på gong av kjappe Lyngbø-spelarar, og det var berre flaks at ikkje Lyngbø fekk mål. Særleg i første halvdel av første omgang såg det mørkt ut for Fitjar i det vakre solskinet. Etter kvart jamna spelet seg litt ut, men Fitjar var heldige som kunne gå til pause med 0-0.

Heller ikkje i andre omgang fekk me sjå mykje fint spel frå eit dårleg organisert heimelag. Kampen heldt fram i same sporet som i første omgang. Rett nok kom Fitjar litt meir med, og dei spelte seg til fleire sjansar. Me hadde eigentleg ikkje sett for oss mål for nokon av laga då me gjekk inn i dei siste 10 minutta av kampen. Men så fekk innbytar Rezwan Kadir eit fint framspel på topp for Fitjar. Han spela ballen vidare til Marius Helland Storebø, som drog seg fri på venstrekanten og sette ballen i mål frå spiss vinkel. Nesten for godt til å vera sant!

I dei hektiske sluttminutta blei det fleire sjansar begge vegar. Heldigvis for Fitjar bikka det rette vegen denne gongen. Eit par minutt før ordinær tid var ute, scora Marius H. Storebø igjen; denne gongen sette han inn ein retur etter skot frå innbytar Arild Fitjar Waage. Og Fitjar-spelarane fekk vist at dei ikkje har gløymt å jubla! Dei let seg likevel ikkje riva med av medgangen, og reid stormen av til dommaren bles av fire minutt på overtid. Dermed kunne Fitjar innkassera tre svært viktige poeng. Det var meir flaks enn godt spel som gjorde utslaget i dag.

Tomålsscorar Marius Storebø hadde ikkje utmerkt seg noko særleg, verken negativt eller positivt, før han avgjorde kampen. Med to mål blei han på mange måtar dagens mann for Fitjar, men det var likevel ein annan Fitjar-spelar som utmerkte seg mest. Hadde jordomseglinga til Emil S. Fitjar vart lenger, hadde Fitjar vore sjanselause mot Lyngbø 2. Han spela ein strålande kamp i midtforsvaret til Fitjar og rydda opp i stor stil. Den einaste som kunne konkurrera med Emil om tittelen "banens beste" var dommaren Kristoffer H. Sontum frå Tertnes, den beste dommaren me har sett på Fitjar i år.

Med dagens trepoengar held Fitjar følgje med dei andre laga i botnen av tabellen i 5. divisjon med 17 poeng. Dei skal likevel få nok med å berga plassen i divisjonen. Truleg må dei ha 26 poeng for å klara seg. Neste sjanse til poeng kjem tysdag 26. september borte mot Tornado Bergen. Neste heimekamp er mot Søfteland laurdag 30. september.



Fitjar-kaptein Helge Træet tar godt tak rundt Lyngbø-angriparen Ali Shirwan Juan, men slepp billig frå det. Foto: Kjetil Rydland.



Dommar Kristoffer H. Sontum gav gult kort til Fitjar-kaptein Helge M. Træet. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar–Lyngbø 2: 2–0 (0–0)

Fitjar Idrettspark

Laurdag 16. september kl. 14.45

Seriekamp 5. divisjon avd. 01 Hordaland

Dommar: Kristoffer H. Sontum, Tertnes IL

Publikum: 75

Mål: 81. min. 1-0 Marius Helland Storebø, 88. min. 2-0 Marius Helland Storebø

Gult kort: Helge Træet, Fitjar (84.)

Fitjar sitt lag: Jacob Mehammer, Sander H. Tverborgvik (Svein Arne Jordan Raunholm 75.), Nils Ingard Tislevoll, Emil S. Fitjar, Bernt Ove Maraas (Andre Helland 83.), Helge Myrmæl Træet (kaptein), Markus H. Tislevoll (Jonas Aleksandersen 75.), Mats Vestvik (Arild F. Waage 75.), Marius H. Storebø, (Leif Tore Aarland 92.), Torbjørn Korsvik, Goff Artsamai (Rezwan Kadir 63.).