M57 klar for fundamentstøyping. Utsikt mot Langenuen og Tysnes. Handfjellsåto til venstre. Foto: Håkon C. Hartvedt Godt i gang med Fase 3 Arbeidet med Face tre i Midtfjellet er godt i gang...

15.09.2017 Håkon C

Vakker korpsmusikk på skogsvegen eit lite stykke sør for Øvrebygda skule. Foto: Kjetil Rydland. Med Fitjar Musikklag i skogen Vêret viste seg "mot normalt" frå si beste side då Fitjar Musikklag heldt konsert...

14.09.2017 Håkon C

Foto: Håkon C. Hartvedt Med varme og kjærleik til Ukraina Bilen til Hjartelag Ukraina står no parkert utanfor Fitjar Bedehus og tek imot klede til varme og glede for folk i Ukraina.