Illustrasjonsbilete: vegvesen.no

Ein bil var avskilta på grunn av manglande utbetring i av feil ifølgje kontrollsetel. Alf Urang i Statens vegvesen karakterer elles kontrollen som fann stad I Fitjar sentrum mellom kl 15.00 og 18.00 i dag som «stille og roleg og bra beltebruk».

For det var først og fremst belrebruken ein var ute etter å kontrollere i Fitjar sentrum i dag.

Det vart notert 178 belteobservasjonar, 18 bilar vart stoppa. To køyretøy skriftleg mangellapp.

Fire fekk munnleg påpeiking for feil bruk av lys, ein fekk gebyr på grunn av manglande beltebruk, ein for manglande førarkort og to for manglane vognkort.