Med Fitjar Musikklag i skogen

Vakker korpsmusikk på skogsvegen eit lite stykke sør for Øvrebygda skule. Foto: Kjetil Rydland.

Vêret viste seg "mot normalt" frå si beste side då Fitjar Musikklag heldt konsert i skogen i Øvrebygda torsdag kveld.

Fitjar Musikklag hadde nok teke litt for hardt i då dei lanserte korpstur til Surefjellet. Men leirplassen ved skogsvegen sør for Øvrebygda skule, rett før Klovadalstjødno, gjorde så absolutt nytta, både for musikantar og publikum. Her hadde 4H oppretta kiosk med kaffi, saft og pølser, og Fitjar Musikklag stoppa opp mellom sølepyttane og leverte ein flott konsert, til stor glede for tilhøyrarane, som rett nok var litt for få.







Mellom sølepyttane på skogsvegen såg musikantane ut til å finna seg godt til rette. Foto: Kjetil Rydland.



Som vanleg når Svein Roger Koppang lyfter peikefingeren, var det mykje fint å høyra. Og meir enn dei rundt 40 unge og gamle som hadde funne vegen inn i den idylliske skogen, hadde hatt glede av den musikalske prestasjonen. På programmet stod blant anna "Det vacraste" av Cecilia Vennersten. Og vakkert var det så absolutt.



I pausen nytta enkelte høvet til ein snartur innover skogsvegen, opp til "Flasko". Men ein tur heilt opp til Surefjelldet blei i lengste laget om me skulle få med oss heile konserten. Dirigent Svein Roger Koppang, som er godt kjend med Fitjar Skulekorps, har nyss teke over Fitjar Musikklag òg. Han gler seg til å arbeida med dei vaksne musikantane våre, og håper han får litt fleire med etter kvart.



Han fortel at dei er i gang med eit fellesprosjekt med Osternes Mannskor. I oktober kan han lova ein ny konsert i Fitjar kultur- og idrettsbygg, der Musikklaget vil spela sman med Osternes Mannskor.

Me lar bileta frå kveldens høgtidsstund i skogen tala for seg.



Hunden Ylva var blant dei som gjorde store øyre i skogen, men om ho har øyre for musikk, er me ikkje heilt sikre på. Foto: Kjetil Rydland.



Stemning på leirplassen når musikantane spelar "Det vacraste". Foto: Kjetil Rydland.



Øvrebygda 4H hadde tilbod på pølser, kaffi og saft. F.v. Alexandra Bergesen Maraas, Victoria Malene Maraas og Marthe Koløen. Foto: Kjetil Rydland.