Fitjarungdommar i krinskamp

Anders Halleråker Strand med årets største pokal, den han fekk for tredjeplassen i Bø i Telemark. Foto: Kjetil Rydland. Crosskart: Anders etablert i toppen Anders Halleråker Strand avslutta NM-sesongen i crosskart med...

11.09.2017 Håkon C

Klare for kontrollteljing. Leiar av valstyret Kjell Magnar Helland og Annbjørg Stjern Tvedt med val-urnene etter at vallokalet vart stengt. Foto: Håkon C. Hartvedt Kjempesterk valdeltaking Fitjarposten var til stades då vallokalet...