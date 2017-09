Ordførar Wenche Tislevoll kan gle seg over at om lag kvar tredje fitjarbu stemmer Høgre. Foto: Håkon C. Hartvedt

Høgre gjer eit knallval i Fitjar og er det klart største partiet i bygda. SP går prosentmessig mest fram. Det er klart etter at 99,8 % av stemmene i Fitjar er talde opp.

Høgre hadde eit knallgodt val ved førre stortingsval, og vart Fitjar sitt klart største parti. No går dei ytterlegare fram med 1,1 % til 31,1 %.

SP går fram med heile 4,4 % til 12,5 %. Størst tilbakegang har KrF som går tilbake med heile 5 % til 15,2 %. Det er og verdt å merke seg at ved dette valet er Frp det nest største partiet i Fitjar med 19,3 %, ein framgang på 2,8 %.

Resultata Fitjar ser slik ut:

R: 0,7% (+0,3)

SV: 2,3 % (+0,4)

AP: 14,3% (-1,8)

SP: 12,5% (+4,4)

MDG: 1,4% (+0,1)

KRF: 15,2% (-5,0)

V:1,4% (-0,6)

H: 31,1 % (+1,1)

FRP: 19,3 % (+2,8)

Andre tal

Frammøte: 81,8 %

Opptalde stemmer: 1325

Førehandsstemmer: 506

Opptalt prosent: 99,8 %

Stemmeberettige: 2239

Totalt tal på stemmer:1831

Tala er henta frå nrk.no