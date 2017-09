Klare for kontrolltelling. Leiar av valstyret Kjell Magnar Helland og Annbjørg Stjern Tvedt med val-urnene etter at vallokalet vart stengt. Foto: Håkon C. Hartvedt

Fitjarposten var til stades då vallokalet vart stengt kl 20.00 i kveld - og sjølv om det er uoffisielt ennå, tyder alt på at valdeltakinga i Fitjar har vore spesielt høg ved dette valet.

Om dei uoffisielle tala me har fått skulle stemme, vert valdeltakinga ved valet i år på tett opp til 85 prosent.

Det er i så fall ekstra gledeleg, noko me og er trygg på at alle politikarane våre vil vera samde i.

Når vallokalet no er stengt, er ein i gang med å sjekka at talet på stemmesetlat stemmer med det som er kryssa av. Når dette er gjort, og talet stemmer, går val-urnene vidare til kommunehuset der teljinga fortset.

Då vert stemmesetlande samla i grupper for kvart parti, og så talde opp. Her må det og kontrollsjekkast før ein kan gå ut med noko resultat.

Fitjarposten vil leggja ut resultatet for FItjar så snart me får det i hende. Truleg vert klokka minst 22.00 før det skjer.