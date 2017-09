Fitjar Shotokan Karateklubb 10 år

Hovudinstruktørar i karate under samlinga på Fitjar, f.v. Arild Damm, Sukhwinder Koløen, Geir Arild Larsen og José dos Santos. Foto: Kjetil Rydland.

I helga markerte karateklubben vår 10-årsjubileum med bankett på Fitjar Fjordhotell og stor treningssamling i Fitjar kultur- og idrettsbygg, med fleire av dei fremste karateinstruktørane i Noreg.

Inkludert instruktørane var neste 100 karatutøvarar i aksjon under jubileumstreninga, som starta i Fitjar kultur-og idrettsbygg fredag kveld. Og fleire svært framståande instruktørar var med og kasta glans over tilskipinga.







Arild Damm er ein dugande instruktør frå Åkra på Karmøy, som ofte er med vår hovudinstruktør, Sukhwinder Koløen på karatetilskipingar. Han er 5. dan, medan vår mann er 3. dan. Denne gongen hadde dei fått med seg landslagssjef i karate, José dos Santos, frå Oslo. Han er 6. dan. Sist men ikkje minst, hadde dei fått med seg den høgast rangerte karatemeisteren i Noreg, Geir Arild Larsen frå Sandnes. Han er 7. dan og var med og starta JKA Norway.



Leiar i Fitjar Shotokan Karateklubb, Bjarte Maraas, leier oppvarminga under treninga fredag kveld. Foto: Kjetil Rydland.







Geir Arild Larsen i aksjon under oppvarminga fredag kveld. Foto: Kjetil Rydland.





Sukhwinder Koløen er hovudinstruktø i Fitjar Shotokan Karateklubb. Han fortel til Fitjarposten at 90 deltakarar var i aksjon dei tre dagane samlinga varte, rundt 40 av desse høyrer til jubileumsklubben frå Fitjar. Dei andre kom frå Lavik Karateklubb i Sogn, Lyderhorn Karateklubb i Bergen, Bjørgvin Karateklubb, Nordås Karateklubb i Bergen, Karmøy Shotokan Karateklubb, Sveio Karateklubb, Stord Karateklubb og Bømlo Shotokan Karateklubb.







Laurdag kveld var 65 av deltakarane smala til bankett på Fitjar Fjordhotell. Her vanka det presangar, blomar og gode ord, sier Sukhwinder, og stemninga var god!

Det blei nesten tre timar trening kvar dag, til saman neste ni timar. – Folk kjennner det godt etterpå! seier Sukhwinder, oppglødd og glad etter ei langhelg med kjekke utøvarar og instruktørar i toppklasse.



Hovudinstruktør Sukhwinder Koløen får velfortente blomar av leiaren i klubben, Bjarte Maraas. Foto: Privat.