Oliver endeleg på pallen igjen!

Oliver André Matre på toppen av sigerspallen i Åsane. Foto: Privat.

Oliver André Matre fekk endeleg vist seg frå si beste side i VW-bobla då han gjekk heilt til topps i bilcross på Eikåsbanen i Bergen denne helga. I same stemnet blei Ailin Vik nummer tre i juniorklassen.

Før laurdagens avslutningsrunde i vestlandsmeisterskapen hadde Ailin Vik ei ørlita von om å køyra seg heilt opp på pallen samanlagt. I dei tre innleiande rundane på Eikåsbanen motorsenter fekk ho ein første-, ein andre- og ein tredjeplass. Det heldt til andresporet i A-finalen.





Det gjekk hardt ut over bilen til Ailin Vik under løpa i Bergen. Foto: Privat.



I starten på A-finalen hoppa bilen ut av førstegir, og ho miste terreng som ho ikkje heilt klarte å ta att. Andreas Solli og Aleksander Stokke blei for sterke, og Ailin køyrde inn til tredjeplassen. Ei flott plassering, men det var ikkje godt nok til pallplass samanlagt, der ho måtte nøya seg med femteplassen.

Likevel har Ailin hatt ein flott sesong, med deltaking i Landsfinalen som høgdepunktet. Dei to gutane som slo henne i avslutningsrunden, er begge eitt år eldre enn henne. Neste år er Ailin eldst og mest rutinert i juniorklassen, og sjansane for å gjera det endå betre er store.







Ailin Vik på sigerspallen etter løpet på Eikåsbanen i Åsane. Foto: Privat.

For Oliver var løpet i Bergen ein stor opptur. Det er to år sidan han har gjort det så godt. Han gjekk gjennom innleiingsrundane med tre førsteplassar, og var like suveren i A-finalen.

Dei siste sesongane har Oliver vore plaga av tekniske vanskar, som har øydelagt løpa hans. Men denne gongen fungerte både mannen og folkevognbobla hans perfekt på same dagen. Då er det ingen som stoppar Oliver!



Eit syn som har blitt altfor sjeldant, Oliver André køyrer inn til siger! Foto: Privat.

Neste helg er det løp i Vikedal, og målet er sjølvsagt ein ny A-finale, seier Oliver til Fitjarposten.



Resultat frå laurdagens løp på Eikås motorsenter finn du på denne linken til NMK Bergen.



Oliver med tommelen opp i Bergen. Foto: Privat.