Fleire skilt til fjells

Søndag ettermiddag blei det frakta nytt skilt og stolpar over Svartavatnet til Kjeringjo, som ligg i motsett ende. Foto: Kjetil Rydland.

I dag har eldsjeler trassa det ufyselege vêret og frakta eit nytt skilt i båt over Svartavatnet til Kjeringjo.

Det har lenge vore klart at det burde vore betre merkt i terrenget bak Kjeringjo, for enden av Svartavatnet. Her er det mange stiar frå fjern og nær som kryssar kvarandre i eit uryddig mønster, og det er lett å gå feil. Det kjem ein sti frå Vistvikjo, opp Hovlandsalen, ein annan sti kjem frå Stord over Grønafjellet og går vidare til Midtfjellet og Fitjar, og endå ein annan går opp over Kjelssprongjet til Kidno.

Dette virvaret har Odd Sverre Larsen sett seg føre å få gjort noko med. Samstundes som han fekk Stian Helland til å laga det store skiltet som er sett opp ved Olstjødno, fekk han laga eit lite skilt som skal rydda opp i skiltjungelen ved Kjeringjo. Om me skal få skilt opp til fjells, kan me tydelegvis ikkje vera vande på vêret. I føremiddag var det relativt bra, men til ære for oss opna himmelens sluser seg i ettermiddag då me var på Svartavatnet i båt.

Men me fekk frakta det nye skiltet og ein del del stolpar over vatnet. No ligg alt klart ved Kjeringjo, klart til å bli sett opp. Vonleg vil eldsjel Toralv Røen få med seg andre eldsjeler i løpet av nær framtid.



Lars Andreas og Odd Sverre Larsen på veg over Svartavatnet med den dyrebare lasta. Foto: Kjetil Rydland.



Det nyttar ikkje å vera vande på vêret om du vil få gjort noko i fjellet. Foto: Kjetil Rydland.