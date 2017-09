Fitjar J11. F.v. Andrine Korsvik, Elise Define Olsen, Mari Solbakken, Elisabet Rydland Sæbø, Susanne Sørfonn og Celina Bernes. Foto: Privat

Det vart tap og siger for fitjarlaget J11 Handball under eit stemne på Vikahaugane på Stord i går.

Laget spela to kampar i går. Første kampen tapte dei 11-4 mot Tysnes, men andre kampen vant dei 12-4 mot Kvinnherad.

Jentene hadde ingen innbytarar med seg denne gongen, men dei spelte godt i begge kampane.

– Men få med at me treng fleire spelarar både i J10, J11 og J12. Me trenar om måndagane, seier Karen Elisabet Rydland Sæbø til fitjarposten.no.



Elisabet Rydland Sæbø blir pressa hardt, men scorar likevel. Foto: Håkon C. Hartvedt

Andrine Korsvik i skotet. Foto: Håkon C. Hartvedt