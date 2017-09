Unødvendig tap i knokkelkamp mot Stord 2

John Almås får gult kort for situasjonen som gav Øyvind Fykse Lie det raude. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar fekk to raude kort og null poeng i knokkelkampen mot Stord 2 på Vikahaugane fredag kveld.

Etter 90 våte og sure minutt i regnet på Vikahaugane augna me ein aldri så liten opptur då Emil Fitjar utlikna til 2-2 eit knapt minutt på overtid. Men Stord øydela kvelden for våte og slitne Fitjar-ungdommar då den gamle kjenningen Roger Almås gav Stord 3-2 på ei kontring to minutt seinare.

Det var likevel ikkje i sluttminutta kampen blei øydelagt for Fitjar. Som vanleg verka spelarane tamme og ukonsentrerte då dei entra banen. Ei hasardiøs tversoverpasning i Fitjar-forsvaret etter vel eitt minutt bar bod om kva veg det bar. Og litt seinare fekk Christian Brink veldig god plass midt i feltet, og kunne scora sikkert på spektakulært vis.

Resten av første omgang blei jamspelt med fleire sjansar til begge lag. Kampen var ikkje særleg velspelt, og feilpasningane var likt fordelt. Etter ein halv time scora Stord på ein direkte tabbe. Fitjar-forsvararen bomma regelrett på ballen, og Peter Valvatne Hadjdakis scora sikkert.

Etter pause såg det ut som om Stord hadde bra kontroll på kampen, og betre blei det ikkje då Øyvind Fykse Lie pådrog seg eit velfortent raudt kort etter 26 minutts spel i andre omgang. Men med ti mann igjen på banen tok Fitjar seg kraftig saman, og kort etter reduserte Jan Åge Tislevoll til 1-2 etter ein retur. Og innbytarane Goff Artsamai og Nabeel Mese såg ut til å setja litt fart i Fitjar-angrepet.

Med mykje stygt spel frå begge lag, baud det seg sjansar begge vegar. Jan Åge Tislevoll blei korrekt utvist i sluttminutta, men rett etterpå utlikna Emil Fitjar til 2-2. Akkurat då hadde me eit lite håp om poeng, men jubelen blei sitjande fast i halsen. Mot ni mann fekk Stord god plass då dei gjekk i angrep. Og det gjorde ikkje saka betre det var den gamle Fitjar-venen Roger Almås som scora eit flott mål og sørgde for at alle tre poenga blei igjen på Stord.

Heller ikkje denne gongen greidde dommar Karl Inge Nymark å oppnå nokon god kommunikasjon med spelarane, og var medverkande til at kampen utarta på slutten. Men Fitjar-spelarane bør konsentrera seg om det dei kan gjera noko med.

Etter kveldens tap ligg Fitjar framleis på 8.-plass på tabellen i 5. divisjon med sine 14 poeng. I løpet av helga vil det truleg sjå endå verre ut, og før me veit ordet av det, kan Fitjar vera nede på nest siste plass. No begynner det for alvor å hasta med å få kapra poeng, elles ber det strake vegen ned i 6. divisjon.



Jan Åge Tislevoll med scoring og raudt kort mot Stord 2. Foto: Kjetil Rydland.

Stord 2 – Fitjar 3–2 (2–0)

Vikahaugane kunstgras

Fredag 8. september

Seriekamp 5. divisjon Hordaland

Dommar: Karl Inge Nymark, Rubbestadnes IL

Raudt kort: Øyvind Fykse Lie (72.) og Jan Åge Tislevoll (89.)

Mål: 2. min. 1-0 Christian Brink, 30. min. 2-0 Peter Valvatne Hadjidakis, 77. min. 2-1 Jan Åge Tislevoll, 91. min. 2-2 Emil Fitjar, 93. min. 3-2 Roger Almås.

Fitjar sitt lag: Oddgeir Træet, Torbjørn Korsvik (kaptein), Emil Fitjar, Nils Ingard Tislevoll, Sander H. Tverborgvik (Goff Artsamai 77.), Øyvind Fykse Lie, Markus H. Tislevoll, Mats Vestvik (Nabeel Mese 77.), Leander W. Reigstad, Marius H. Storebø, Jan Åge Tislevoll