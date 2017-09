Foto: Matti Bernitz.

71° nord på Fitjar

I gårsdagen episode av 71° nord var deltakarane på FItjar, og dei gjorde noko som ikkje tidlegare har vore gjort i 71° nords historie.

Det dei gjorde var å gjennomføre ei symjeetappe der dei skal sumde frå Bømlo til Fitjar!

Dei tok seg og i land på mange av øyane og holmane i området vårt, både fordi dei må finne frem til ulike postar og for å forhindre at svømmestrekka vart for lange.

Også i går konkurrerte dei inndelt i jente-og gutelag.

På postjakt på ei av øyane. Foto: Matti Bernitz.