Bjørn Haukanes og Onar Westerheim konstaterer at det er mykje honning i kubane på Prestbø. Foto: Kjetil Rydland Travel sesonginnspurt for biene til Onar Onar Westerheim har travle veker framfor seg no...

01.09.2017 Kjetil Rydland

Fitjar-forsvaret sleit mot kjappe Trio-angriparar i dag. Foto: Kjetil Rydland. Serieleiarane blei for sterke A-laget tapte 0-3 for Trio etter at dei kjempa tappert og heldt unna i vel ein omgang, men to...