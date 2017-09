Sommarlesfest med Klovnen Knut

– Klovnen Knut kjem til Stord folkebibliotek og Fitjar folkebibliotek fredag 8.9. Barn som deltok i Sommarles-kampanjen er inviterte til apestrekar med Klovnen Knut og den nesten levande sjimpansen Tom Tuba, heiter det i ei pressemelding frå biblioteka.

Biblioteka i Fitjar og på Stord har i sommar hatt mange flittige og flinke lesarar i Sommarles-kampanjen. I alt har barn i dei to kommunane nytta sommaren til å lese heile 11401bøker. Dette fordeler seg med 8764 bøker på Stord og 2638 bøker i Fitjar.

I Fitjar deltok heile 54 % av skulebarna i kampanjen for fjerde år på rad. Stord er med for 2. gong i år, og her var deltakinga om lag 42%.

Me gleder oss til å feira alle dei engasjerte lesarane frå Fitjar og Stord. Me vil nytta høve til å takke dei for den flotte innsatsen, og det vil bli trekking av premiar også.

På FItjar finn framsyninga stad fredag 8.9. kl 17.00.