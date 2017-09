Travel sesonginnspurt for biene til Onar

Bjørn Haukanes og Onar Westerheim konstaterer at det er mykje honning i kubane på Prestbø. Foto: Kjetil Rydland

Onar Westerheim har travle veker framfor seg no når sesongen nærmar seg slutten, og i går samla Onar inn honning på Prestbø

Sommaren har ikkje vore slik me hadde håpt på, og no er han på hell. Heller ikkje Onar Westerheim og biene hans er spesielt fornøgde med årets sommarsesong. Men då Onar skulle hausta honning hos biene på Prestbø i går ettermiddag, viste det seg at det har vore bra produksjon i det siste.



Hektisk aktivitet ved bikubane på Prestbø i går ettermiddag. Foto: Kjetil Rydland.

I går var andre gongen i år han hausta kubane til dei snille biene på Prestbø. Her er biene så rolege at det ikkje er noko problem å ta med seg ein fotograf; biene lar eg knapt merka med det sjeldne besøket. Dette er eit resultat av vellukka biavl, sier Onar, som utstyrer fotografen med vanleg verneutstyr for å vera på den sikre sida.



Medhjelpar Bjørn Haukanes roar biene ned med litt røyk. Foto: Kjetil Rydland.

Sjølv om det har blitt dårlegare med bringebærblomstring på Prestbø dei siste åra, har biene gjort ein flott jobb. I tillegg til bringebærbuskane har biene beita på forskjellige blomar i nærleiken, på lindene nede ved bedehuset og i lyngen oppe i Storhaugen. Derfor var dei beste kubane heilt fulle av honning i går. I ein kube er det ti plater, og fleire av platene hadde nesten tre kilo honning! Dette er svært bra, seier Onar. Til saman var det heile 25 kilo honning i den beste kuben i går.





På Fitjar reknar Onar med at det blir samla inn rundt 220 kilo honning denne sesongen. I kubane i Dåfjorden samlar han inn rundt 400 kilo i år. Det gir ein årsproduksjon på 600-700 kilo; med litt færre regndagar kunne det lett blitt dobbelt så mykje, seier Onar. I den beste kuben sin har han samla inn 55 kilo i løpet av sesongen. I går såg han ein god del honning som ikkje var forsegla og moden for hausting, ca 15 kg, så det blir ei hausting til.

Siste innhausting er vanlegvis rundt 10. oktober, seier Onar. Etter at all yngelen er klekt, tek han ut resten av honningen og gir dei sukker til vinterniste, ca. 15 kg per kube. Då er det innvintring, og biene får fred fram til ein gong i mars.



Onar er godt fornøgd med denne honningplata, som veg godt over to kilo. Foto: Kjetil Rydland.





Honningen som Onar hausta i går, skal stå til tørk og oppvarming på slyngerommet to-tre dagar til. Onar skal slynga honning på tysdag eller onsdag, så blir det siling og røring, og om ca. tre veker kjem honningen på glas.



Det er ikkje berre biene som har ei travel tid no i sesongavslutninga. Det er nok travlare for birøktaren, seier Onar Westerheim, men det er ei spanande og kjekk tid!