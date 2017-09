Serieleiarane blei for sterke

Fitjar-forsvaret sleit mot kjappe Trio-angriparar i dag. Foto: Kjetil Rydland.

A-laget tapte 0-3 for Trio etter at dei kjempa tappert og heldt unna i vel ein omgang, men to scoringar 10 minutt etter pause avgjorde kampen for gjestene.

Fitjar var på ingen måte favoritt då serieleiar Trio møtte til kamp i 5. divisjon fredag kveld. Trio har ikkje tapt ein kamp i årets serie, og tok straks tak i kampen i Fitjar Idrettspark. Heimelaget greidde seg likevel ganske bra i heile første omgang, og heldt godt unna for aggressive Trio-angriparar.





Berre ein gong såg me ballen i mål bak Oddgeir Træet; eit skot frå vel 20 meter gjekk i stolpen og ut. Fitjar på si side hadde ein ball i tverrliggjaren då Jan Åge Tislevoll la eit langt innlegg frå høgrevingen inn mot mål.

Med 0-0 i mål og 2-0 i gule kort til Fitjar ebba første omgang ut. Øyvind Fykse Lie og Helge Træet fekk gult kort på slutten av første omgang, og nettopp det siste gule kortet blei kostbart for Fitjar. Vel fem minutt ut i andre omgang fekk Helge Træet eit litt strengt gult kort, såg raudt og måtte gå i dusjen. Redusert til ti mann måtte Fitjar-spelarane sjå at sterke og kjappe motstandarar fekk meir plass å boltra seg på.

1-0 kom etter knapt 10 minutts spel, då det gjekk veldig fort for seg i det tettbefolka Fitjar-forsvaret. Ballen gejkk ut i feltet, og Marius Myklebust fekk litt for god plass til å setja ballen kontant i nettet. 2-0 kom eitt minutt seinare ved Mats Mo, då eit "vådeskudd" frå spiss vinkel gjekk i ein boge over ein uheldig Oddgeir Træet og i mål. Dermed var i røynda kampen avgjort.

Med ryggen mot veggen og ivrige serieleiarar som hadde fått blod på tann, avslutta Fitjar kampen med stil. Dei kjempa godt, og kom til brukbare sjansar, utan å lukkast heilt. På overtid punkterte Eivind T. Saghaug kampen, og 3-0 gav vel eit greitt bilete av kampen. På heimelaget var det ingen enkeltspelarar som utmerkte seg spesiet denne gongen, bortsett får keeper Oddgeir Træet i første omgang, men på plussida noterer me at dei ikkje let seg spela ut av serieleiarane.

Etter kveldens kamp er Fitjar er no nede på 8.-plass på tabellen i 5. divisjon med sine 14. poeng, og dei andre laga kjem halsande like bak. Neste sjanse til poeng kjem mot Stord 2 på Vikahaugane komande fredag.



Marius Myklebut jublar for 1-0 til Trio, medan Svein Arne J. Raunholm fortvilar. Foto: Kjetil Rydland.



Svein Arne Jordan Raunholm kom bra frå kampen på høgrebacken sin, men motstanden blei for sterk. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar–Trio 0–3 (0–0)

Fitjar idrettspark

Fredag 1. september

Seriekamp 5. divisjon Hordaland

Dommar: Roar Wold, Søfteland TIL

Publikum: 80

Gult kort: Øyvind Fykse Lie (38.) og Helge M. Traæet (44.)



Raudt kort: Helge M. Træet, Fitjar (51.) 2 x gult kort

Mål: 55. min. 0-1 Marius Myklebust, 56. min. 0-2 Mats Moe, 91. min. 0-3 Eivind T. Saghaug.

Fitjar sitt lag: Oddgeir Træet, Svein Arne Jordan Raunholm, Nils Ingard Tislevoll, Torbjørn Korsvik, Sander H. Tverborgvik (Bernt Ove Maraas 77.), Helge Myrmæl Træet (kaptein), Markus H. Tislevoll, Mats Vestvik (Arild Fitjar Waage 71.), Øyvind Fykse Lie (Jonas Aleksandersen 80.), Nabeel Mese (Goff Artsamai 59.), Jan Åge Tislevoll.



Denne gjengen misser ikkje motet så lett. Foto: Kjetil Rydland.