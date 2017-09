Kommunestyrepolitikar Arne Prestbø og loakallagsleiar Jo Kjetil strand har tru på Erna Solberg. Foto: Kjetil Rydland. Høgre vil ha strake vegen! – Me vil ha strake vegen! seier både Arne Prestbø og...

30.08.2017 Kjetil Rydland

Torunn Aarskog, Rasmus Fitjar og Johannes Nesse gjer sitt beste for å overtyda Karin Korsvik. Foto: Kjetil Rydland. – KrF har forstandige folk på Stortinget! På stand for Kristeleg Folkeparti møtte me...