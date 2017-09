Oskar Stein: – Enkelte minne lyser som stjerneskot!

Oskar Stein Bjørlykke bergtok forsamlinga med sine vare og enkle forrmuleringar. Foto: Kjetil Rydland.

Godt og vel 120 fann vegen til kyrkja for å høyra på den gamle fitjarbuen Oskar Stein Bjørlykke, og dei blei ikkje skuffa.

– Kan det verta betre? spurte Hildegunn Aadland då ho ønskte velkomen til den gamle kjenningen Oskar Stein Bjørlykke, som voks opp på Fitjar. – Ja, viss per Olav Kobberstad òg kjem, spurte ho retorisk.

Den 50 år yngre gitaristen hadde nok ikkje fullt så mange kjensfolk i kyrkjebenkene, men han er vaksen opp i Dåfjorden, så for ha òg blei det gjensyn med mange kjensfolk.



Per Olav Kobberstad, lovande gitarist frå Dåfjorden. Foto: Kjetil Rydland.

Kobberstad innleidde seansen med ”Sommernatt ved fjorden" av Ketil Bjørnstad, og ramma inn forfattarstunda på ein var og fin måte med ei rekkje eigenskrivne låtar, mange inspirert av søramerikansk musikk. Den unge dåfjordingen fortalte at han hadde vore mykje i Brasil for å læra.

Minne lyser som stjerneskot

Med tittelen "Stjerneskot og minneglimt" gledde den eldre forfattaren både gamle kjende og oss som er litt for unge, men som har lært å kjenna Bjørlykke gjennom bøkene hans. Ikkje minst gjennom Oskar Stein sin bruk av dialekten vår, og hans skildring av barndommen på Fitjar, føler mange at me kjenner han godt. Minneglimt og stjerneskot spegla nettopp på barndommen til Oskar Stein Bjørlykke like i nærleiken av Fitjar kyrkje, som i år feirar 150 år.

– Enkelte minne lyser som stjerneskot, sa den populære forfattaren, før han begynte å dela sine barndomsminne med oss. Minne om natur, språk, folkeliv, det alminnelege, enkle, kvardagslege, som han uttrykte det.

Og så las han korte stykke frå dei mange bøkene sine, og let fleire gonger Hans Klure kom til orde, til dømes om sol som skein inn i kyrkja samstundes som han såg det stod skrive ”Soli deo gloria” over kordøra: – da e`noke me`da. Typisk kort og djup formulering frå Fitjar.

Oskar Stein Bjørlykke har alltid fått inspirasjon til dikt og forteljingar av naturen, den alminnelege naturen me har rundt oss, og av språket som fortel om det alminnelege, som han uttrykte det. Han hadde alltid lagt merke til språket, og lytta når gamle folk snakka. Sjølv om Bjørlykke reiste tidleg til Sunnmøre saman med familien, har han alltid vore glad i fitjarmålet, noko han kom stadig tilbake til. I Huttiheito skreiv han om ”Da nya språkje”, som han hadde funne på saman med kompisane sine. Nilsa-Marto var ikkje så imponert: – Da e´godt nok da språkje so e´, uttrykkjer på ein enkel måte Bjørlykke sitt eige syn på dialekten vår, han er god nok.



– Den mannen har hjertets dannelse!

Bjørlykke fortalte at han hadde likt seg godt på Fitjar på grunn av folk dei var saman med. Den einaste enkeltpersonen han ville nemna med namn, var den gamle Fitjar-ordføraren Peder Nilsen Aga. Han hadde fleire minne om ein spesiell mann, og siterte kva faren hadde segt etter sitt første møte med Peder Nilsen: – Det er litt av ein kyrkjelyd eg no skal vera prest i.

På konfirmasjonsdagen var det nettopp Peder Nilsen Aga som såg den unge Oskar Stein, og sørgde for at han fekk plass i den overfylte kyrkjebenken: – Du, her er plass åt deg! Oskar Stein fortalte og kva mor hans hadde sagt etter å ha sett Peder Nilsen Aga ståande med hatten av framfor kona si grav: – Den mannen har hjertets dannelse!

Heilag og alminneleg

Etter at gitaristen Kobberstad hadde gitt oss fleire eigenproduserte låtar på den spesielle 8-strengers gitaren sin, utvida Oskar Stein Bjørlykke perspektivet sitt i andre økta.

Forfattaren viste korleis han har sett noko stort og viktig – heilag – i det enkle og kvardagslege. Han las fleire dikt og andre tekstar om glede og takksemd over nettopp dette. Og om å nærma seg trusuniverset: ... – det er noko som er større enn meg sjølv.

Helsa på gamle kjende

Den folkekjæøre forfattaren "vår" runda av med å forsikra at han gjerne kjem igjen. Før han sende slengkyss ut i kyrkjerommet, for å nå alle, som han sa.

Men ikkje alle syntest det var nok, og mange gamle kjende nytta høvet til å helsa på den populære gjesten. Til liks med det modne, takknemlege publikummet vonar me han snart kjem tilbake til Fitjar.



Ein kø av gamle kjende nytta høvet til å helsa på den kjende og kjære forfattaren. Foto: Kjetil Rydland.