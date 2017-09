Konfliktauke i Sunnhordland og Haugaland

Frustrasjon over naboar som tek seg til rette resulterer ofte i konfliktar, viser statistikkane. Illustrasjonsfoto.

Nabokranglar, samværsavtalar, mobbing, falske festivalbillettar, tjuveri, vald og hundeslagsmål gjer at det koker over for mange innbyggjarar – ifølgje statistikken.

Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland mottok 251 saker i 1. halvår 2017, ein auke på heile 35 prosent fra same periode i fjor. Kommunane dette gjeld er Bokn, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Utsira, Sauda, Suldal og Vindafjord i Rogaland, og Bømlo, Etne, Fitjar, Stord og Sveio i Hordaland.

– Innbyggjarar som opplever urettferd som de er usikre på, har eit unikt høve til å bruka konfliktråda for å få ein nøytral gjennomgang av saka, sier daglig leiar Tom T. Græger i det juridiske rådgivingsselskapet Clerks. All hjelp frå konfliktråda er gratis.

– Dette meiner vi er ein rett og god måte å bruke skattepengane våre på, sier Græger.

Enkelt for alle

Til saman mottok dei 22 konfliktråda i Noreg 4115 saker i første halvår av 2017. Sekretariatet for konfliktråda opplyser til Clerks at konfliktråda kan brukast av alle til blant anna nabokranglar, hundeslagsmål, samværsavtalar, arbeidsforhold, husleigekontrakter. Dette er såkalla sivile saker som rådene behandler, i tillegg til mindre alvorlege straffesaker som blir sende over frå politiet.

- Å løysa problematiske saker i konfliktrådet er langt betre enn å prøva å bringa sakene inn for retten, meiner Græger. Konfliktrådet er eit lågterskeltilbod der alle kan melda inn konfliktar dei ønskjer å få mekla. Det mest positive er at ungdom som har trakka feil, kan få sitt lovbrot behandla her i staden for i ein formell og kanskje skremmande rettssal, seier Græger.



Konfliktråda er eit enkelt og gratis tilbod for å dempa konfliktnivået i juridiske saker, seier dagleg leiar Tom T. Græger i Clerks. Foto: Privat.