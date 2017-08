Fitjargut spelar med Brann!

Leander Wilhelmsen Reigstad gler seg til å reisa på fotballturnering med gutelaget til Brann. Foto: Kjetil Rydland.

Denne helga skal Leander Wilhelmsen Reigstad til Sogndal og spela fotball for Brann mot fleire av dei beste gutelaga i landet.

I morgon reiser Leander Reigstad til Bergen og den første treninga si med 15-årslaget til Brann. Og fredag går turen i minibuss til Sogndal, der det er fotballturnering med fleire av dei beste gutelaga i landet. Det blir to kampar laurdag og to på søndag. I tillegg til Brann deltar Sogndal, Molde, Haugesund og Lillestrøm.

Leander fortel at han blei glad då meldinga kom frå Karl Erik Torp om at Brann ville han han med på laget. Sjølve meldinga kom kanskje litt brått på, men det er ikkje heilt tilfeldig at Leander har blitt lagt merke til. Han har vore med Team Sunnhordland og spela fleire kampar i Bergen, saman med dei tre andre Fitjar-spelarane Nabeel Mese, Jakob Rolfsnes og Jone Nysæther.



Leander er ein typisk sentral midtbanespelar, men under turneringa i Sogndal reknar han med å spela midtstoppar.

– Det gjer ingen ting, når det er for Brann! skyt trenar Kjell Træet inn. Han set stor pris på at Brann har lagt merke til eleven hans, og ønskjer lykke til.

I morgon ettermiddag har Leander fått beskjed om å møta på gamletribunen på Brann Stadion. Det blir trening saman med dei andre Brann-spelarane. Han veit kven ein del dei er, etter å ha trent med dei i vinter i regi av Hordaland Fotballkrets. Særleg godt kjenner han dei ikkje, men det kan det bli ei endring på no.

Leander er ikkje redd for å falla gjennom; han er trent for dette, meiner han. Noko og trenar Kjell Træet bekreftar. Leander trenar både med A-laget til Fitjar og med 16-årslaget, og sørgjer for å få med seg dei treningane han bør. – Han er flink til å differensiera treningane sine, seier Kjell Træet, og styrer det sjølv. I tillegg trenar Leander litt styrke, og passar alltid på å jogga ned ved behov.

På spøsmål om kva som er den største styrken hans som fotballspelar, seier han kontant: – Eg gir meg ikkje!

Den ambisiøse, men jordnære 15-åringen seier han ikkje blir så veldig skuffa om han ikkje får tilbod frå Brann no, men han vedgår at det hadde vore kjekt. Og han legg ikkje skjul på at det er dette han har lyst til. Men han tek ikkje av på grunn av denne sjansen med Brann. Han har beina planta på jorda, og no tenkjer han på denne helga, og tar det derifrå.

Så får det vera opp til oss andre å drøyma litt. I fjor skreiv me på Fitjarposten at me gledde oss til at denne mannen skulle spela på A-laget. Kanskje gjer Brann snart det same?



Trond Henriksen t.v. er mannen med flest A-kampar for Fitjar: – Leander treng ikkje få like mange 5.- og 4.-divisjonskampar som meg, seier han, og ønskjer ungdommen ei litt lysare framtid. Foto: Kjetil Rydland.