Gro Rydland i Senterpartiet fokuserer på å ta heile Noreg i bruk. Foto: Kjetil Rydland.

Lokallagsleiar Gro Rydland i Senterpartiet er oppteken av små einingar, så ikkje enkeltindividet druknar.

Ho nemner desse gode grunnane for å røysta på Senterpartiet:

1) – Me veit at Kjersti Toppe, vår førstekandidat, og dei andre kandidatane vil jobba for at Fitjar kommune skal klara seg vidare slik at me har ei levande bygd. Då slepp me å gi frå oss fleire millionar som Stord skulle fått fordi me sa nei til samanslåing.

2) – Senterpartiet vil gi ekstra midlar til fylkesvegane, dette er viktig for trafikktryggleik og næringsverksemd.

3) – Senterpartiet arbeider for langt betre forhold for jordbruket. Me vil snu FrP sin galne styring av landbrukspolitikken.