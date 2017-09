Høgre vil ha strake vegen!

Kommunestyrepolitikar Arne Prestbø og loakallagsleiar Jo Kjetil strand har tru på Erna Solberg. Foto: Kjetil Rydland.

– Me vil ha strake vegen! seier både Arne Prestbø og Jo Kjetil Strand når me spør korfor me skal røysta på Høgre i år.

Dei to lokalpolitikarane i Høgre engasjerte og lette å be når me spør etter gode grunnar til å stemma på Høgre:

1) – La ikkje småpartia rota til E39 - me vil ha strake vegen!

2) – Fortsetja satsinga på tidleg innsats i skulen, elevane som har utfordringar må fangast opp tidleg slik at dei ikkje fell utanfor. Slik sparer me òg pengar på lang sikt.

3) – Setja Sunnhordland i fokus! Regionen Sunnhordland er godt representert på vallista i år, med Liv Kari Eskeland på 6.-plassen og ordførar Wenche Tislevoll litt lenger nede.