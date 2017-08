– KrF har forstandige folk på Stortinget…

Torunn Aarskog, Rasmus Fitjar og Johannes Nesse gjer sitt beste for å overtyda Karin Korsvik. Foto: Kjetil Rydland.

På stand for Kristeleg Folkeparti møtte me "reserveoffiserane" Torunn Aarskog, Rasmus Fitjar og Johannes Nesse, som ikkje hadde problem med å koma opp med kvar sin gode grunn for å stemma KrF.

Ingen av dei tre er med i styret for lokallaget for tida – derfor kallar dei seg reserveoffiserar – men dei dei går med glede ut i kampen for partiet.

1) – Det er viktig at KrF er eit ikkje-sosialistisk parti, seier Rasmus Fitjar.

2) Torunn Aarskog legg vekt på familiepolitikken: – Det er viktig å sjå den enkelt familie, og at småbarnsforeldre har valfridom. Ho legg til ho er oppteken av psykisk helse for ungdom, og ønskjer fleire lærarar og barnehagelærarar.

3) – Landbrukspolitikken! seier Johannes Nesse. KrF har vore viktig med den regjeringa me har hatt no; me har halde FrP i øyro. Johannes Nesse minner om at det er mange bønder som er trufaste KrF-veljarar. Me har forstandige folk på Stortinget! seier han til slutt.

Det blei sagt frå ein nabostand at FrF-vaflane var litt harde i år, men det merka me slett ikkje noko til!