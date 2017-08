Laber valbris?

Veldig god plass framfor Spar-butikken til Larsen laurdag føremiddag. Foto: Kjetil Rydland.

Det var svært roleg på Fitjar laurdag føremiddag då representantar for dei største politiske partia gjorde seg synlege i gatebildet, og det var uråd for oss å merka kva veg valvinden bles.

Bortsett frå Framstegspartiet hadde alle dei store partia stand framfor Spar-butikken laurdag føremiddag. Men også Sigurd André Maraas var godt synleg i gatebildet.

Kanskje var ikkje folk flest klar over at politikarane var ute for å overtyda dei. I alle høve var det svært få som nyta høve til å diskutera med dei lokale politikarane våre, som sikkert hadde ønskt fleire veljarar å snakka med.

Me spurte dei enkelte partia kvifor me bør stemma på akkurat dei. Svara me fekk vil me presentera utover denne veka, eitt parti for dagen. Det tener absolutt politikarane til ære at dei var mest opptekne av sin eigen politikk, i staden for å rakka ned på kvarandre.

Så får me heller bera over med at temperaturen var moderat.



Me kunne ana ei viss temperaturstigning då dei gamle skipsbyggingskameratane Johannes Nesse og Knut Inge Drønen møttest. Foto: Kjetil Rydland.