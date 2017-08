Illustrasjonsfoto: Elevar ønskjer velkomen til Fitjar vgs. FP-arkiv/HCH

Slik heitte det i ei pressemelding frå UD som tikka inn til oss i dag. Den same tendensen gjeld og Fitjar vgs.

– Ja, dette er heilt tydeleg. Fråveret har gått ned, mange fleire elevar fullfører - og med gode resultat, seier ein nøgd rektor ved Fitjar vgs Leif Helge Engelsen til fitjarposten.no.

Generelt

I den generelle pressemeldinga frå UD kan me elles lesa at 73 prosent av elevane som begynte på vidaregåande i 2011 har fullført og bestått videregående opplæring innan fem år. Talet er det høgaste sidan målingene starta for 17 år sidan.

- Det er svært positivt at fleire elevar fullfører videregåande opplæring. Det er 1 000 fleire elevar som har gjennomført og fullført, samanlikna med elevane som starta i 2010, seier direktør for statistikkavdelinga Irene Hilleren.

86 prosent av elevene som har teke studieførebuande utdanningsprogram har fullført og bestått videregåande innan fem år. For yrkesfaglege studieprogram er delen på 59 prosent.

Positiv utvikling i alle fylke

Alle fylke har hatt ei auke i delen av elever som har fullført og bestått blant dei som starta vidargåande fraå 2006 til 2011. Størst auke har det vore i nord. Oslo er fylket med lågast auket. Likevel står osloelevene for den tredje høgaste fullføringsdelen i landet.