To damer har òg sumt Storavatnet på langs 

Unni Strand og Linn Jeanette Helland jublar etter å ha fullført den neste fem kilometer lange distansen. Foto: Privat.

I førre veke fekk me følgja Torjus Kolnes då han sumde frå sør til nord i Storavatnet. Men då visste me ikkje at distansen har blitt tilbakelagt på same måten av to spreke damer.

Heilt under radaren til sportsredaksjonen la to unge damer ut på den same turen 24. juli 2015. Då me kom under vêr med denne sensasjonelle opplysninga, tok me kontakt med den eine av dei to, Unni Strand.



Her nærmar dei to damene seg Breiavikjo. Foto: Privat.

Ho fortel at ho sumde dei fem kilometrane saman med søskenbarnet sitt, Linn Jeanette Helland. Unni vedgår at det var umenneskeleg tungt på slutten, iallfall for eit utrent menneske, som ho meiner at ho var.

Til liks med den mannlege atleten Torjus Kolnes som var ute og bada i førre veke, brukte dei to jentene frå Ovbygdo våtdrakter, og i tillegg hadde dei med seg ein liten flåte med mat og drikke på slep. Den var festa med tau i den eine foten under symjeturen.

Unni fortel at ho ikkje fekk berre skryt av far sin, som meinte det var eit sjølvmodsoppdrag, og han køyrde fram og tilbake langs Storavatnet medan "sjølvmordsoppdraget" stod på.

Nøyaktig tid blei ikkje notert, men det tok truleg rundt tre timar, fortel Unni, og legg til: – Hadde me visst at da sku ver konkurranse, så hadde me sikkert gitt litt meir gass!

Då dei kom fram til Breiavikjo, stod Annette Helland klar med forfriskingar og det norske flagget.

– Det er litt for kaldt no, men me kan gjera det til neste år når det er varmt igjen, seier Unni til slutt.

Me tar av oss badehetta for den store prestasjonen, og ser fram til nytt rekordforsk til neste år.



Her er damene snart i mål, den blå tuben med proviant er med. Foto: Privat.