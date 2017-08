2 år gamle Jens Aarbø Solheim koste seg skikkeleg når pappa Gabriel hjalp han i hinderløypa. Foto: Håkon C. Hartvedt

Både små og store koste seg på Søndagsskoles dag som tradisjonen tru vart gjennomført tidleg på hausten. Også i år var det aktivitetar på bedehusområdet etter gudstenesta i kyrkja.

– Kjempegøy med kjegler, syntes Ola Fitjar Hjelle. Foto: Håkon C. Hartvedt

Arrangørane hadde som vanleg laga til mange spenstige leikar som borna koste seg med. I tillegg var det set ut bord og stolar slik at foreldra kunne kosa seg med ein kopp kaffi medan borna hadde det kjekt på dei ymse «postane».

Foto: Håkon C. Hartvedt

Marius Pedersen er hekkeløpar, og freste over «hekkane» på bedehusplassen. – Han er eit kjempetalent, sa Bård Inge Bø. – Han er 10 år og har notert seg for 9,38 på 60 m. Det er kjempesterkt! Foto: Håkon C. Hartvedt

I år var arrangementet òg velsigna med deilig haustver - og det var ein fin flokk som fekk det heile med seg.