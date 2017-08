Så tapte A-laget igjen

Nabeel Mese scora sitt første seriemål for A-laget då Fitjar møtte Fri i ettermiddag. Arkivfoto Fitjarposten/Kjetil Rydland.

Fitjar gjekk på eit nytt tap i ettermiddag då dei møtte Fri til bortekamp. Heile 4-1 vann dei fysisk sterke Fri-spelarane i ein kamp der Fitjar hadde mykje av spelet.

Fitjar greidde ikkje å følgja opp den fine innsatsen frå førre helg mot Halsnøy, og gjekk på eit klart tap på Espeland søndag ettermiddag. Trenar Kjell Træet fortel at dei tapte kampen på manglande fysisk styrke mot store og tunge motstandarar.

Fitjar dominerte første omgang, utan at dei kom til store målsjansar. Fri tok leiinga etter åtte minutt, på ein retur, og heldt leiinga fram til pause, sjølv om Fitjar hadde det aller meste av banespelet.

Andre omgang blei svært rotete, fortel trenar Kjell Træet. Det var lite som stemte framover, spelarane fekk ikkje timinga til å stemma, og gjekk i offside gong på gong. Fri derimot scora to må før Fitjar reduserte. 2-0 kom på ei heading etter eit høgt innlegg framfor mål. 3-0 kom på sjølvmål.

Reduseringa til 1-3 var dagens lyspunkt for fitjar. Den kom ved unge Nabeel Mese, som med det noterte seg for sitt første seriemål for A-laget til Fitjar. Han var der han skulle vera då Badi Hurasi la inn eit fint innlegg frå høgresida.

Bortsett får målet var det ikkje så mykje å jubla for på Fitjar-benken i dag.

– Dagens kamp var eit klart steg tilbake, seier Fitjar-trenaren, no er me nede i suppa i botn. Fitjar er no nede på 8.-plass på tabellen i 5. divisjon med sine 14. poeng, og dei andre laga kjem halsande like bak. No kjem to tøffe kampar for Fitjar, først mot topplaget Trio og så mot Stord 2.

Fri–Fitjar 4–1 (1–0)

Espeland idrettplass

Søndag 27. august

Seriekamp 5. divisjon Hordaland

Dommar: Bjørn Tore Tvedt, Eidsvåg IL

Mål: 8. min. 1-0, 46. min. 2-0, 73. min. 3-0, 84. min. 3-1 (Nabeel Mese), 90. min. 4-1.

Fitjar sitt lag: Jacob Mehammer, Torbjørn Korsvik, Emil Fitjar, Sander H. Tverborgvik (Svein Arne Jordan Raunholm 70.), Helge Myrmæl Træet (kaptein), Jonas Aleksandersen (Nabeel Mese 59.), Mats Vestvik (Leif Tore Aarland 81.), Leander W. Reigstad (Bernt Ove Maraas 74.), Markus H. Tislevoll, Marius H. Storebø (Arild F. Waage 70.), Jonas Yang Tislevoll (Badi Hurasi 70.)