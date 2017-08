Fitjarsyklistane som deltok i Birken 2017. Foto: Privat

Fitjar stilte med 11 syklistar i Birkebeinarrittet 2017.

Som Fitjar kommune sin offisielle utsending i Oppland, har eg tidvis uoppfordra frå kommunalt hald hatt gleda av å representere kommunen i forbindelse med Fitjarsyklistane sin målgang og ikkje minst påfølgjande restitusjon, blant anna i sponsorteltet til NorgesGruppen.

Bakgrunn

Birkebeinerrittet vart i år arrangert i for 25. gong, stadig med start på Rena og målgang ved Håkons Hall i Lillehammer. Traseen er etter endringa som fant stad i 2016, på 86 km. Rittet er tufta på den same historiske bakgrunn som Birkebeinerrennet.

I 1992 kom den spenstige idéen om eit sykkelritt over fjellet mellom Rena og Lillehammer. Dagens trase er i hovudsak den same traseen som blei benytta når den spenstige ideen blei til verkelegheit i 1993. Det fyrste rittet i 1993 samla for øvrig 1327 deltakarar.

Syklistane må bere ein 3,5 kg sekk på ryggen som symboliserar prins Håkon som Torstein Skjevla og Skjervald Skrukka frakta med seg over fjellet i 1206. Det er også krav til at sekken skal innehalda utstyr som kan være nyttig å ha med seg på veg over fjellet – mellom anna mat, drykk, klede og ikkje minst lappesaker.

Viktig og naudsynt med restitusjon

I ein parentes kan nemnast at fleire av syklistane blei bevisst på kor viktig restitusjon er allereie i samband med gymnastikktimane i barneskulen, som ofte blei leia av John Abotnes. I samband med nettopp restitusjonen blei blant anna fylgjande notert frå ein sliten men godt fornøgd Roger Nesbø: - Samhaldet blant Fitjarsyklistane er unikt, og me kjem attende til neste år.

– – –

Det bør vel nemnast spesielt at Kjell Magnar Helland med dette gjorde seg ferdig med Birkebeinertrippelen for 2017, og vart superbirkebeiner for fjerde gong, dvs. merkekravet på ski, løp og sykkel i same år. (Red.anm.)

Med Fitjar i ryggen er ingeting uoppnåeleg. Foto: Arne Kjelsnes

Norgesgruppen var sjølvsagt representert frå høgste hald under store delar av restitusjon. Foto: Arne Kjelsnes

Samhald i praksis: Roger Nesbø og Gisle Vik. Foto. Arne Kjelsnes