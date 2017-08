Damenes dag med Lothepus og ordføraren vår

Ei solid samling Fitjar-førarar stilte på Damenes dag i Vikedal i dag. Foto: Privat.

I dag skipa NMK Vikedal til Damenes dag med Fjorden Cowboys, Lothepus og Fitjar-ordførar Wenche Tislevoll i fremste rekkje.

Heile 53 kjekke damer i alderen 17 til 71 år stilte opp for å køyra løp i dag, då NMK Vikedal bad inn til Damenes dag. Mange fekk prøva bilcross for første gong, og dei såg ut til å trivast.



Ordførar Wenche Tislevoll stilte sporty opp, og fresa godt frå seg i Vikedal i dag. Foto: Privat.

Aller kjekkast synest me sjølvsagt den store kontingenten på åtte Fitjar-damer er. Frå Fitjar stilte desse kjekke førarane opp: Elise Tufteland, Malin Tislevoll, Ailin Vik, Hildegunn Strand, Wenche Tislevoll, Kari Steinsland Vik, Gjertrud Strand og Hanne Emilie H. Helland.

Lothepus og Joar var dei einaste mennene som slapp til på banen i Vikedal i dag. Dei fekk låna kvar sin bil og køyrde ein omgang til stor jubel. Elles stilte fleire damer frå Fjorden Cowboys opp utan å slå våre beste.

Deltakarane var delte inn i tre klassar, junior, damer som hadde køyrt før, og damer som ikkje hadde køyrt før. Fitjardamene hevda seg godt i alle klassane. Ailin Vik vann juniorklassen, og var best av alle, uansett klasse. Dermed vanka det både pokal og pengar til den mest lovande bilcrossføraren vår.

Hanne Emilie H. Helland blei nummer to av dei som ikkje hadde køyrt før, medan Elise Tufteland blei nummer tre blant dei som hadde vore med på bilcross før. Ailin fortel at ho lånte ut opelen sin til tre damer, mor Kari Steinsland Vik, Malin Tislevoll og Wenche Tislevoll. Etter det me forstår på Ailin, fekk ordføraren vår fekk bra dreis på køyringa etter kvart.



Lothepus fekk stor merksemd i Vikedal i dag, men damene til Fjorden Cowboys klarte ikkje å halda følgje med Ailin Vik. Foto: Privat.



Wenche Tislevoll på startstreken med Ailin Vik sin blå Opel. Foto: Privat.



Kø for å få køyra Ailin sin bil, f.v. Malin Tislevoll, Wenche Tislevoll og Kari Steinsland Vik. Foto: Privat.



Ailin Vik vann juniorklassen, og var best av alle dei 53 damene som stilte til start. Foto: Privat.

