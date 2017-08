Banerekord Storavatnet på langs

Torjus Kolnes i fint driv ut frå bryggja i Podlen. Foto: Kjetil Rydland.

I dag har me notert ein litt spesiell banerekord då Torjus Kolnes sumde Storavatnet på langs på under halvannan time.

Den 29 år gamle atleten frå Stavanger starta på Rydlands-sida i Podlen og sumde nordover Storavatnet på langs til han steig i land i Breiavikjo.



Torjus gjer seg klar til styrkeprøven. Foto: Kjetil Rydland.



Litt for langt midtfjords ut frå Podlen, burde han ikkje lagt seg litt lenger vest, nærmare Edlendsneset? Foto: Kjetil Rydland.







Før start hadde han rekna med å bruka rundt halvannan time, 1,45 minutt per 100 meter. Han heldt skjemaet sitt godt, og sluttida blei imponerande 1.23,43! Samstundes målte han distansen til 4822 meter. Det gir eit snitt på rundt 1,44 minutt per 100 meter!

Det er ikkje første gongen den unge mannen med røter på Sørheio gir seg i kast med halsbrekkande fysiske utfordringar. For tre veker sidan var han med på styrkeprøven Norseman Xtreme Triathlon Hardangerfjorden til Gaustatoppen. Denne konkurransen inneheld 3,8 km symjing, 180 km sykling, 42,2 km springing med målgang på Gaustatoppen, 1.850 meter over havet.

Han fortel at han var heldig som blei trekt ut til å vera med, og han klarte seg godt i konkurransen blant dei vel 250 som fullførte. På resultatlista frå Norseman finn me han på ein imponerande 45.-plass.

Endå meir imponerande er det når me tenkjer på at han knapt har begynt med denne konkurranseforma; i år er berre andre sesongen hans. Under dagens løp kledde han seg opp med våtdrakt, badehette og sokkar, før han kasta seg ut frå bryggja i Podlen. Under konkurransen i Hardangerfjorden, til dømes, er våtdrakt påbode.



Sett frå Breiavikjo, 10 minutt får mål. Den oransje blåsa til symjaren viser godt, til høgre følgjebåten til onkel Tom Foto: Kjetil Rydland.

Med på turen i blei onkel Tom i følgjebåt, og alt såg ut til å føregå i trygge former. Sjølv om besto Synnøve Rydland såg litt skeptisk ut då ungdommen forsvann i det fjerne ved Hogsteholmane … . Dagens tur var for trening å rekna for Torjus, som reknar med at konkurransesesongen er på hell. Men dette vil han halda fram med.

Me tar mykje feil om ikkje dagens notering er banerekord for Storavatnet på langs!



Og her stig Torjus i land i Breiavikjo, ikkje særleg sliten, ser det ut for. Foto: Kjetil Rydland.

